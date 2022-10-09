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الصين تختبر محركا لصواريخ النقل الفائقة الثقل

الفضاء

الصين تختبر محركا لصواريخ النقل الفائقة الثقل
China Aerospace Science and Technology Corporation
الصاروخ Long March 9
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وفقا لصحيفة South China Morning Post، تمكن العلماء من تجاوز الصعوبات التقنية في إنتاج نموذج أولي للمحرك YF-79 المخصص للمرحلة الثالثة للصواريخ الفضائية الفائقة الثقل.

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وتشير الصحيفة، إلى أن الخبراء اختبروا بنجاح محركا جديدا لصاروخ النقل الفائق الثقل Long March 9 ، المصمم ليلعب دورا رئيسا في استكشاف القمر ويؤدي مهام في الفضاء البعيد.

والمحرك YF-79 الذي وزنه 25 طن يعمل بوقود هيدروجين- أكسجين مع دورة دفع تمددية. المرحلة الأولى من الصاروخ مزودة بأربعة محركات من نوع YF-130 وتعمل بوقود الأكسجين- الكيروسين مع دورة احتراق إضافية. أما المرحلة الثانية من Long March 9 ، فمزودة بمحركين من نوع YF-90 وتعمل بوقود الهيدروجين والأكسجين. ومحركات YF-79 الجديدة المطورة وعددها أربعة، مخصصة للمرحلة الثالثة.

ومن المتوقع أن يتمكن صاروخ Long March-9 من حمل ما يصل إلى 140 طنا من الحمولة إلى مدار قريب من الأرض، ومن 15 إلى 50 طنا إلى القمر ، ومن 12 إلى 44 طنا إلى المريخ.

المصدر: tass

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