الصين تطلق أول صاروخ من نوع Long March 8 مع 5 أقمار إلى الفضاء

نجحت الصين صباح اليوم الثلاثاء بتنفيذ أول عملية إطلاق لصاروخ Long March 8 الفضائي الجديد، ليحمل الصاروخ 5 أقمار صناعية إلى مدارات الأرض.

وتبعا للتلفزيون المركزي الصيني فإن "عملية إطلاق الصاروخ مع الأقمار التي يحملها أجريت صباح اليوم الثلاثاء من قاعدة وينتشانع الفضائية الواقعة في مقاطعة هاينان، وفي تمام الساعة 12:37 بالتوقيت المحلي (7:37 صباحا بتوقيت موسكو)، وبعد 15 دقيقة من الإطلاق وصل الصاروخ إلى مدار يبعد 512 كلم عن الأرض حيث انفصلت عنه 5 أقمار صناعية، أحدها اختباري، و4 أقمار خاصة".

وينتمي صاروخ Long March 8 الذي أطلقته الصين اليوم إلى فئة الصواريخ الفضائية المتوسطة الثقل المزودة بمحركات تعمل بالوقود السائل، وخلافا لصواريخ Long March الأخرى فإن محركاته تعمل بالهيدروجين والأكسجين السائل كوقود لها، وينجم عن عملية الاحتراق في هذه المحركات الماء الذي لا يتسبب بأضرار على البيئة.

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والميزة الأخرى في هذه الصواريخ هو أن تصميمها يسمح بإعادة استعمال محركات المرحلة الأولى ومرحلتي التعزيز الجانبيتين لها مرة أخرى بعد إطلاقها، شريطة أن تهبط هذه المراحل بشكل سلس على الأرض، ما سيقلل من كلفة عمليات الإطلاق في المستقبل، ويجعل هذه الصواريخ محط اهتمام للشركات أو المؤسسات المعنية بعمليات الإطلاق الفضائية التجارية.

المصدر: تاس