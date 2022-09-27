الصين تطلق 6 أقمار جديدة لاستشعار الأرض عن بعد

أعلن التلفزيون المركزي الصيني أن بلاده أطلقت بنجاح 6 أقمار صناعية جديدة لاستشعار الأرض عن بعد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "الصين أطلقت يوم الاثنين 26 سبتمبر الجاري 6 أقمار من نوع Yaogan-36 إلى مدارات الأرض، ستستخدمها في استشعار الأرض عن بعد، وجميع هذه الأقمار وصلت إلى مداراتها الفضائية المطلوبة.

وتم إرسال هذه الأقمار إلى الفضاء باستخدام صاروخ صيني من نوع Long March 2D، انطلق من قاعدة Xichang الفضائية في مقاطعة سيتشوان، تمام الساعة 21:38 بالتوقيت المحلي (16:38 بتوقيت موسكو)، لتكون عملية الإطلاق هذه هي العملية رقم 439 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في إرسال الأقمار أو المركبات إلى المدارات الأرضية.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد أطلقت يوم الأحد 25 سبتمبر أيضا قمرين صناعيين جديدين إلى مدارات الأرض أيضا، أحدهما Shiyan-5 الذي سيستخدم للأغراض العلمية وعمليات مسح الأراضي والتخطيط الحضري وعمليات الوقاية من الكوارث الطبيعية.

المصدر: تاس