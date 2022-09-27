الصين تطلق قمرين جديدين لاستطلاع الأرض

أعلنت وكالة شينخوا أن الصين نجحت بإطلاق قمرين صناعيين جديدين إلى الفضاء، مخصصين للأبحاث العلمية واستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في منشور صادر عن الوكالة "يوم الأحد 25 سبتمبر الجاري، نجحت الصين بإطلاق صاروخ من نوع Kuaizhou-1A من قاعدة Taiyuan الفضائية شمالي البلاد، الصاروخ أطلق تمام الساعة 06:55 بالتوقيت المحلي (01:55 بتوقيت موسكو)، وحمل إلى مدارات الأرض القمر الصناعي الاختباري Shiyan-14، وقمر Shiyan-5 الذي سيستخدم للأغراض العلمية وعمليات مسح الأراضي والتخطيط الحضري وعمليات الوقاية من الكوارث الطبيعية".

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وأشارت الوكالة إلى أن العملية المذكورة باتت رقم 18 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Kuaizhou-1A لإرسال الأقمار أو المركبات الفضائية إلى مدارات الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد نفذت الشهر الجاري عدة عمليات إطلاق فضائي منها عملية أطلقت فيها قمرا للاتصالات وخدمات الإنترنت، وعملية أطلقت فيها قمر Zhongxing-1E المخصص لخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.

المصدر: فيستي