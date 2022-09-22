روسيا تطور منظومات جديدة للتحكم بالأقمار الصناعية النانوية

أعلنت عدة جامعات رائدة في روسيا عن توقيع اتفاقيات تعاون لتطوير منظومات جديدة للتحكم بالأقمار الصناعية النانوية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة الفدرالية للتعليم العالي المهني في روسيا "جامعة البلطيق الحكومية التقنية التابعة لمؤسستنا وقعت اتفاقية مع جامعة تومسك الحكومية وجامعة ريشيتنيوف في كراسنويارسك، بهدف تطوير منظومة جديدة للتحكم بأقمار CubeSat النانوية في الفضاء"

وأضاف البيان "بموجب الاتفاقية الموقعة سيتم استحداث مختبر أبحاث مشترك، ومنصة لتطوير وتنسيق أقمار CubeSat، وشبكة من مراكز التحكم بهذه الأقمار موزعة في مختلف المناطق الروسية".

إقرأ المزيد

وفي إطار المشروع الجديد سيتمكن الخبراء من الجامعات والمؤسسات التعليمية والتقنية الروسية من مشاركة أحدث ما توصلوا إليه في مجال تطوير تقنيات الأقمار الصناعية الصغيرة، كما سيتوصلون لإيجاد حلول تجعل عملية التحكم بأقمار CubeSat أكثر دقة وكفاءة.

ومن جهته قالت رئيسة مركز الإبداع العلمي في المؤسسة، فيرونيكا تولستايا: "العديد من أنظمة التحكم بالأقمار الصناعية النانوية اليوم لا تتمتع بالكفاءة المرجوة، ولا تسمح بتوفير توجيه مكاني دقيق.. وللوصول إلى منظومة دقيقة، ولتحقيق اختراق في هذا المجال قررنا إنشاء مركز أبحاث مشترك للجامعات والمؤسسات التعليمية الروسية".

المصدر: فيستي