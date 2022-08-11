روسيا تطور جيلا جديدا من أقمار الإنترنت والاتصالات

أعلنت شركة "ريشيتنيوف" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن بدئها بتطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية المخصصة لتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "بدأ المختصون بشركتنا العمل على مشروع أقمار Express-RV المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات وتغطية مناطق الأرض بشبكات الإنترنت واسعة النطاق".

وأشار البيان إلى أن منظومة Express-RV الجديدة ستشمل في البداية 4 أقمار صناعية ستعمل في مدارات بيضوية حول الأرض، وستكون جزءا من منظومة Sphere الروسية، وستساهم في تأمين الاتصالات وخدمات الإنترنت لمناطق طريق بحر الشمال ومناطق القطب الشمالي، كما ستساهم في تأمين البيانات للسفن ووسائط النقل العامة والخاصة، ومن المفترض أن تدخل هذه الأقمار الخدمة رسميا بحلول 2026.

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ونوهت مؤسسة روس كوسموس في وقت سابق بمنظومة Sphere التي تنوي استحداثها في الفضاء وستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصص لتأمين شبكات الإنترنت واسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O و Berkut-VD، و12 قمر Berkut-X و Berkut-XLP.

المصدر: فيستي