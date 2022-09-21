مركبة الفضاء "تسيولكوفسكي" تصل إلى محطة الفضاء الدولية بطاقم من 3 أفراد

وصلت المركبة الفضائية تسيولكوفسكي وعلى متنها روسيان وأمريكي، إلى محطة الفضاء الدولية.

وأفاد مراسل تاس أن المركبة الفضائية "ك. تسيولكوفسكي" (سويوز إم إس -22) انطلقت وعلى متنها رائدي الفضاء سيرجي بروكوبييف وفرانسيسكو روبيو، بالإضافة إلى ديمتري بيتلين، الذي سيصبح ثالث مراسل خاص لتاس في محطة الفضاء الدولية.

وحط المركبة على وحدة راسفيت (ميم-1) في الجزء الروسي في المحطة.

وفقا للخطة، يجب أن تستمر رحلة الفضاء 188 يوما (حتى 28 مارس). ومن المقرر خلال هذه المدة إجراء 49 تجربة علمية وفقا للبرنامج الروسي، علما بأن هذه هي أول رحلة طيران مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

أيضا، سيتم إيصال حوالي 120 كغم من الحمولات على متن السفينة، تتضمن مستلزمات صحية وطبية ومعدات طبية وأجهزة علمية ومتعلقات شخصية لرواد الفضاء، بالإضافة لرمز للشعار الفضائي تاس ــ إينوتاسيا.

في 17 نوفمبر 2021، وقعت وكالة تاس وروسكوزموس مذكرة تعاون، تم بموجبها افتتاح مكتب الوكالة في محطة الفضاء الدولية. وأصبح رائد الفضاء ألكسندر ميسوركين أول مراسل خاص في المحطة، حيث استمرت رحلته 12 يوما.

المصدر: تاس