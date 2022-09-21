نتائج أولية لتجربة الطابعة ثلاثية الأبعاد الفضائية تصل الأرض

سيتم إيصال أولى نتائج تجربة استخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد في الفضاء إلى الأرض على متن مركبة " سويوز إم إس – 21" الروسية المأهولة.

أعلن ذلك الثلاثاء 20 سبتمبر رائد الفضاء الروسي دميتري بيتيلين في مؤتمر صحفي عقد في نظام أونلاين بمناسبة إطلاق مركبة " سويوز إم إس – 22" الروسية المأهولة يوم 21 سبتمبر الجاري من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي.

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وقال بيتيلين: " قد حصلنا على نتائج أولى للتجربة بعد أن تم تشغيل الطابعة ثلاثية الأبعاد، وإننا سنواصل التجربة وسنُحقق جزءها الرئيسي. أما النتائج الأولى فستصل الأرض مع طاقم أوليغ أرتيميف.

يذكر أن التجربة باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد قضت بتشغيل تكنولوجيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج البوليميرات مباشرة في ظروف الفضاء. وسيمكّن استخدام مثل هذه التكنولوجيات رواد الفضاء في المستقبل من إنتاج قطع الغيار والأدوات اللازمة في الفضاء مباشرة دون انتظار وصولها من الأرض بشاحنات فضائية.

يذكر أن رواد الفضاء الروس، أوليغ أرتيميف وسيرغي كورساكوف ودينيس ماتفييف، سيعودون إلى الأرض يوم 29 سبتمبر الجاري بمركبة "سويوز إم إس – 21" المأهولة. وسيحل محلهم في المحطة الفضائية، سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين اللذان ينطلقان اليوم إلى المحطة الفضائية على متن مركبة "سويوز إم إس – 22" الفضائية الروسية المأهولة.

المصدر: تاس