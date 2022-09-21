رواد الفضاء الروس سيلعبون كرة القدم على متن المحطة الفضائية

يخطط رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين، لإجراء مباراة كرة القدم مع رائد الفضاء الأمريكي فرانسيسكو روبيو على متن المحطة الفضائية الدولية.

أعلن ذلك رائد الفضاء الروسي، سيرغي بروكوبيف في مؤتمر صحفي عقد في نظام أونلاين بمناسبة إطلاق مركبة "سويوز إم إس – 22" من مطار "بايكونور" الفضائي يوم 21 سبتمبر الجاري.

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وقال بروكوبيف إن "أفراد طاقمنا كلهم يحبون لعب كرة القدم. وستتاح لنا فرصة لإقامة مباراة كرة القدم على متن المحطة الفضائية الدولية. وسبق لي أن لعبت كرة القدم على متن المحطة عام 2018 مع زميلي أوليغ أرتيميف وألكسندر غيرست، وهناك كرة قدم قد أحضرناها إلى المحطة، فضلا عن التنس وكرة الريشة والرياضات التقليدية المفضلة لدى روادنا".

يذكر أن رائدي الفضاء الروسييْن، سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين والرائد الأمريكي، فرانسيسكو روبيو سيحلون محل أفراد الطاقم الـ67 في المحطة الفضائية الدولية أوليغ أرتيميف وسيرغي كورساكوف ودينيس ماتفييف الذين سيعودون إلى الأرض في 29 سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر أن مركبة سويوز إم إس – 22" الروسية المأهولة تطلق من مطار "بايكونور" الفضائي الساعة 16.54 يوم 21 سبتمبر الجاري بتوقيت موسكو.

المصدر: تاس