العربة المريخية الصينية تكتشف آثار ماء على سطح الكوكب

أعلن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أن العربة المريخية Zhurong اكتشفت آثار المياه على سطح الكوكب، ما يشير إلى وجود محيط في السابق في هذه المنطقة.

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وجاء في تقرير وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، "أجرى الباحثون الصينيون دراسة شاملة على التضاريس النموذجية في منطقة الهبوط، بما في ذلك المخاريط المقعرة، والحفر الناجمة عن الصدمات والأخاديد، واكتشفوا علاقة مهمة بين تشكل التلال والنشاط المائي". وباستخدام الصور التي التقطتها الكاميرا والبيانات الطيفية، اكتشف الباحثون معادن حاملة للماء في القشرة الرقيقة الصلبة للصخور بالقرب من موقع الهبوط ، ما يثبت أنه "منذ مليار عام، كان هناك الكثير من المياه السائلة في منطقة الهبوط."

ويؤكد التقرير، على أن هذه النتائج الجديدة تشير إلى تأثير نشاط الرياح والمياه في عملية التطور الجيولوجي والتغيرات البيئية على كوكب المريخ، ووفقا للتقرير "يؤكد هذا الفرضية القائلة بأن سهل يوتوبيا على المريخ كان في يوم ما محيطا".

وتشير إدارة الفضاء الوطنية الصينية، إلى أن المسبار Tianwen-1 يعمل منذ أكثر 780 يوما، وأن العربة Zhurong قطعت مسافة 1921 مترا على سطح الكوكب.





المصدر: tass