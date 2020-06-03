الصين تحدد الجدول الزمني لعمل أول مهمة على المريخ

حددت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، الجدول الزمني لمهام أول مركبة فضائية، ستصل إلى الكوكب الأحمر في فبراير 2021 ، وتعمل على سطحه ثلاثة أشهر ونيف.

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كانت الصين قد أعلنت في وقت سابق، أن أول بعثة صينية إلى المريخ ستنطلق في يوليو-أغسطس من السنة الحالية، من مطار ويشناغ الفضائي. حيث سيقترب خلالها المسبار Tianwen-1 من الكوكب الأحمر قدر الإمكان لتهبط على سطحه عربة، أما هو فيستمر بدراسة سطح الكوكب من المدار.

وتعتبر مرحلة الهبوط الهادئ للعربة على سطح الكوكب من المراحل الأساسية في هذه البعثة، لأنها تتطلب تخفيض سرعة المسبار من 4.8 كيلومتر في الثانية، إلى الصفر تقريبا.

وتزن العربة المريخية الصينية 220 كلغم وهي ذات ست عجلات ومزودة بأربع بطاريات شمسية وتحمل ستة أجهزة علمية لدراسة تربة سطح المريخ وغلافه الجوي والمجال المغناطيسي والجليد.





المصدر: نوفوستي