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"جيمس ويب" يلتقط صورة لسديم العنكبوت

الفضاء

NASA
سديم العنكبوت
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أعلنت قناة CNN التلفزيونية الأمريكية أن التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" التقط صورة لسديم العنكبوت.

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وتضيف القناة، تمكن خبراء ناسا من التقاط صورة سديم العنكبوت الواقع في مجرة سحابة ماجلان ويبعد عن الأرض حوالي 161 ألف سنة ضوئية. ووفقا للخبراء، هذه المجرة هي ألمع وأكبر منطقة لتشكل النجوم من بين المجرات الأقرب إلى مجرة درب التبانة.

واستخدم العلماء في التقاط صورة سديم العنكبوت الأشعة تحت الحمراء لتلسكوب "جيمس ويب" ودرسوا تشكل النجوم في السديم واكتشفوا "عشرات الآلاف" من الأجرام السماوية الجديدة.

وتجدر الإشارة، إلى أن سديم العنكبوب يثير اهتمام العلماء، بسبب تشابه ظروفه مع ظروف المراحل الأولى لتشكل مجرة درب التبانة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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