"جيمس ويب" يلتقط صورة لكوكب خارج المنظومة الشمسية

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أول صورة التقطها التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" لكوكب خارج المنظومة الشمسية.

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وتشير ناسا إلى أن "علماء الفلك استخدموا التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" لأول مرة لالتقاط صورة مباشرة لكوكب خارج نظامنا الشمسي. وهذا الكوكب عملاق غازي ليس له سطح صخري وغير صالح للعيش".

ويظهر في الصور الأربع التي التقطتها أجهزة المرصد الفضائي ونشرتها ناسا على موقعها الكوكب HIP 65426 b. ويذكر أن جامعة إكستر البريطانية، تشرف على هذه الدراسة التي بنتيجتها حصل الفلكيون على هذه الصور.

وتشير ناسا، إلى أن كتلة الكوكب HIP 65426 b أكبر من كتلة المشتري بـ 6-12 مرة، وعمره حوالي 15-20 مليون عام، أي أصغر من الأرض، التي يقدر عمرها بـ 4.5 مليار عام.

وتجدر الإشارة، إلى أن علماء الفلك اكتشفوا الكوكب HIP 65426 b عام 2017 بمساعدة المرصد الأوروبي الجنوبي، الذي هو جزء من مشروع VLT الذي موقعه في تشيلي.

المصدر: نوفوستي