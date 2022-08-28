"جيمس ويب" يكتشف لأول مرة ثاني أكسيد الكربون خارج النظام الشمسي

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا"، أن تلسكوب "جيمس ويب" اكتشف لأول مرة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب خارج النظام الشمسي.

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وتشير ناسا في موقعها على "تويتر"، إلى أن التلسكوب رصد أول دليل واضح لوجود ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الغلاف الجوي لكوكب خارج النظام الشمسي".

وتضيف، تحقق هذا الاكتشاف خلال متابعة التلسكوب "جيمس ويب" للكوكب WASP-39 B الذي يدور حول نجم شبيه بالشمس على بعد 700 سنة ضوئية من الأرض.

ويذكر أن علماء الفلك اكتشفوا العملاق الغازي عام 2011 ، ومنذ ذلك الحين يتابعوه بواسطة تلسكوبات هابل وسبيتسر واكتشفوا وجود بخار الماء والصوديوم والبوتاسيوم في غلافه الجوي، ولأول مرة يكتشفون وجود غاز ثاني أكسيد الكربون أيضا.

ووفقا لناسا، هذه البيانات "تعطي معلومات مهمة عن تركيب ونشوء الكوكب". وسوف تنشر تفاصيل المعلومات واستنتاجات العلماء في مجلة Nature.

المصدر: نوفوستي