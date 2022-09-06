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الصين تطلق بنجاح قمرين صناعيين تجريبيين إلى الفضاء

الفضاء

الصين تطلق بنجاح قمرين صناعيين تجريبيين إلى الفضاء
Globallookpress Li Gang / Xinhua
صورة تعبيرية
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أعلنت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، أن الصين أطلقت إلى الفضاء بنجاح قمرين صناعيين تجريبيين من نوع CentiSpace-1 (S3 و S4) ووضعتهما في مدارهما المقرر.

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وتشير الوكالة، إلى أن عملية الإطلاق جرت في الساعة 10.24 من يوم الثلاثاء 6 سبتمبر الجاري (الساعة 5.24 بتوقيت موسكو) من مطار جيوتشيوان الفضائي بواسطة صاروخ النقل Kuaizhou-1A.

وسلسلة الأقمار الصناعية CentiSpace-1 هي من ابتكار أكاديمية الأقمار الصناعية التابعة لأكاديمية العلوم الصينية.، وتعود لشركة Future Navigation الصينية. وتبلغ كتلة القمر الواحد منها حوالي 97 كلغم وتوضع في مدار شمسي متزامن على ارتفاع 700 كلم عن سطح الأرض. والمهمة الأساسية لهذه الأقمار الصناعية، هي اختبار تكنولوجيات الملاحة، والاتصالات الليزرية بين الأقمار الصناعية.

المصدر: tass

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