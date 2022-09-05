 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام أفغانية تتحدث عن وقوع ضحايا من موظفي السفارة الروسية في هجوم انتحاري عند بوابتها بكابل

الصين تختبر مفاعلا نوويا فضائيا

الفضاء

الصين تختبر مفاعلا نوويا فضائيا
arscomp.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqst

نجحت الصين في اختبار مفاعل نووي مخصص لتوليد الطاقة والقيام برحلات فضائية.

أفادت بذلك مجلة Space News الأمريكية.

وأشارت إلى أن المفاعل تم تطويره في أكاديمية العلوم الصينية، وبمقدوره توليد ميغاواط واحد من الطاقة التي ستستخدم للتغذية الكهربائية وتحريك مركبة فضائية.

إقرأ المزيد
اختراع أول تطبيق للمراسلة تحت الماء
اختراع أول تطبيق للمراسلة تحت الماء

وقالت المجلة إن المشروع تم تقييم فاعليته من شتى الجوانب يوم 25 أغسطس في وزارة العلم والتكنولوجيات الصينية.

مع ذلك فإن كل المعلومات عن المفاعل التي نشرتها أولا وسائل الإعلام الصينية تم حذفها فيما بعد.

يذكر أن مشاريع مماثلة يتم تطويرها في بلدان أخرى.

وكان رئيس مركز "كلديش" الروسي، فلاديمير كولباكوف قد أعلن في يوليو الماضي أن تصنيع  قاطرة "زيوس" النووية الفضائية الروسية ممكن بعد اختتام اختبار ثلاجة قطرية مشعة يفترض أن يجري عام 2024 على متن المحطة الفضائية الدولية.

أما وكالة "ناسا" الأمريكية فأعلنت في مايو عام 2018 عن نجاح اختبار  مفاعل Kilopower النووي المخصص للبعثات القمرية والمريخية المأهولة.

 المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا