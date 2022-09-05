الصين تختبر مفاعلا نوويا فضائيا

نجحت الصين في اختبار مفاعل نووي مخصص لتوليد الطاقة والقيام برحلات فضائية.

أفادت بذلك مجلة Space News الأمريكية.

وأشارت إلى أن المفاعل تم تطويره في أكاديمية العلوم الصينية، وبمقدوره توليد ميغاواط واحد من الطاقة التي ستستخدم للتغذية الكهربائية وتحريك مركبة فضائية.

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وقالت المجلة إن المشروع تم تقييم فاعليته من شتى الجوانب يوم 25 أغسطس في وزارة العلم والتكنولوجيات الصينية.

مع ذلك فإن كل المعلومات عن المفاعل التي نشرتها أولا وسائل الإعلام الصينية تم حذفها فيما بعد.

يذكر أن مشاريع مماثلة يتم تطويرها في بلدان أخرى.

وكان رئيس مركز "كلديش" الروسي، فلاديمير كولباكوف قد أعلن في يوليو الماضي أن تصنيع قاطرة "زيوس" النووية الفضائية الروسية ممكن بعد اختتام اختبار ثلاجة قطرية مشعة يفترض أن يجري عام 2024 على متن المحطة الفضائية الدولية.

أما وكالة "ناسا" الأمريكية فأعلنت في مايو عام 2018 عن نجاح اختبار مفاعل Kilopower النووي المخصص للبعثات القمرية والمريخية المأهولة.

المصدر: لينتا. رو