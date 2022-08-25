"ناسا" تعلن عن احتمال اصطدام مسبارها بكويكب يدور حول الشمس في 26 سبتمبر

أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية أن مسبار DART التابع لها سيصطدم في 26 سبتمبر المقبل مع كويكب لا يشكل خطورة على الأرض لتغيير مساره.

وذلك في إطار تجربة من شأنها فحص أول منظومة في العالم باستطاعتها حماية الأرض من الأجرام الفضائية الخطيرة.

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وحسب "ناسا" فإن DART سيصطدم مع كويكب "ديمورف" الذي يدور حول الشمس بسرعة 24000 كلم/ساعة الساعة 19.14 يوم 26 سبتمبر بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي، وذلك بغرض تغيير مداره. ويمكن رصد تلك الحادثة الفضائية بواسطة أي تلسكوب أرضي.

وستسمح التجربة بالحصول على معلومات هامة يمكن الاستفادة منها في حال التهيؤ لاستقبال كويكب قد يشكل خطورة على الأرض.

يذكر أن المسبار تم إطلاقه في نوفمبر الماضي من قاعدة "فاندربرغ" الفضائية في كاليفورنيا بواسطة صاروخ "فالكون – 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة.

ويتوقع أن يؤدي اصطدام المسبار بكويكب " ديفورم" الذي يدور حول كويكب آخر أكبر حجما وحول الشمس كذلك إلى انحراف "ديفورم" عن مداره بأقل من درجة واحدة.

المصدر: تاس