صورة جديدة للقمر وكأنها "تحفة تصوير الفضاء"!

قام اثنان من المصورين الفلكيين بإسقاط ما يسمونه "الصورة الأكثر تفصيلا بشكل مثير للسخرية" للقمر - نتيجة جهد شاق لمدة عامين تقريبا وأكثر من 200000 إطار قيد الإعداد.

ومنذ آلاف السنين، نظر البشر لأعلى ورأوا نفس الجرم السماوي الفضي يمر عبر سماء الليل - لكن لم يكن هكذا أبدا. وكما يقول أندرو مكارثي، أحد عشاق التصوير الفضائي، عن تعاونه مع عالم الكواكب كونور ماثرن، "انظر" إلى هذه الصورة المذهلة: بينما تتغذى على هذه الصورة الجميلة التي تبلغ دقتها 174 ميغابكسل، يمكنك رؤية القمر باللون الأحمر الممزوج والأزرق الداكن، مضاء على الجانب الأيمن وهو يواجه الأرض.

Andrew McCarthy and Connor Matherne.

وأوضح مكارثي للمشاهدين الفضوليين على "تويتر" أن البقع الحمراء عبارة عن حديد وفلسبار يتأكسد بفعل ذرات الأكسجين الشاردة من الأرض.

إقرأ المزيد

وعلى الرغم من أن الألوان قد تبدو خاطئة، إلا أنها من الناحية الفنية هي الألوان الحقيقية للقمر، إلا أن أعيننا ليست حساسة بما يكفي لرؤيتها، ولذا أعطى مكارثي الصورة دفعة تشبع لإبراز الألوان بكل مجدها.

وتخصص مكارثي هو في الواقع صور مفصلة، والتقاط عشرات الآلاف من الصور لرصد كل زاوية وركن وحفرة على سطح القمر.

وبالنسبة لطريقة صنعها، تتكون التحفة الفنية من أكثر من 200000 صورة، تم التقاطها جميعا على مدار أمسية واحدة ومكدسة معا.

وقال مكارثي لـ (NPR): "يتم تجميع كل شيء مثل الفسيفساء، ويتكون كل جزء من آلاف الصور"، مبسطا ما كان يجب أن يكون عملية تحرير طويلة.

وغرد مكارثي: "هذه الصورة هي رسالة حب إلى مهمة Artemis 1 القادمة، وهي أول مركبة إطلاق على سطح القمر مصنفة من قبل الإنسان منذ 50 عاما". وأول معلم رئيسي في تلك المهمة، المقرر إطلاقه في 29 أغسطس، هو رحلة تجريبية غير مأهولة لنظام الإطلاق الفضائي.

وفي وقت لاحق، تخطط بعثات Artemis لهبوط رواد الفضاء بالقرب من بقع القمر المظللة بشكل دائم.

المصدر: ساينس ألرت