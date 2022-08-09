إطلاق القمر الصناعي الإيراني "الخيام" بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي (فيديو)

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الفضائي الروسي أطلق الثلاثاء 9 أغسطس من مطار "بايكونور" الفضائي.

ويحمل الصاروخ الروسي على متنه 16 قمرا صناعيا صغيرا روسيا والقمر الصناعي الإيراني "الخيام".

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وقد انفصل رأس الصاروخ مع وحدة التسريع والأقمار الصناعية عن المرحلة الثالثة للصاروخ بعد مرور 9 دقائق.

وقال ناطق باسم "روس كوسموس" إن مرحلة التسريع "فريغات" يجب أن تُوصل الأقمار الصناعية الروسية الـ16 والقمر الصناعي الإيراني" الخيام" إلى مداراتها.

المصدر: تاس