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إطلاق القمر الصناعي الإيراني "الخيام" بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي (فيديو)

الفضاء

إطلاق القمر الصناعي الإيراني
fontanka.ru
صاروخ "سويوز - 2" الفضائي
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الفضائي الروسي أطلق الثلاثاء 9 أغسطس من مطار "بايكونور" الفضائي.

ويحمل الصاروخ الروسي على متنه 16 قمرا صناعيا صغيرا روسيا والقمر الصناعي الإيراني "الخيام".

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وقد انفصل رأس الصاروخ مع وحدة التسريع والأقمار الصناعية عن المرحلة الثالثة للصاروخ بعد مرور 9 دقائق.

وقال ناطق باسم "روس كوسموس" إن مرحلة التسريع "فريغات" يجب أن تُوصل  الأقمار الصناعية الروسية الـ16 والقمر الصناعي الإيراني" الخيام" إلى مداراتها.

المصدر: تاس

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