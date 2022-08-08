صحيفة أمريكية تتحدث عن إمكانات فريدة للقمر الصناعي الإيراني "الخيّام"

يمتلك القمر الصناعي "الخيّام" الإيراني الذي سيطلقه الصاروخ الفضائي الروسي "سويوز- 2.1 بي في 9 أغسطس الجاري إمكانات غير مسبوقة لرصد المنشآت الواقعة في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

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ونقلت الصحيفة عن خبراء غربيين آراءهم تفيد بأن القمر الصناعي "الإيراني "الخيام" لاستشعار الأرض عن بعد الذي تستعد روسيا لإطلاقه بطلب من إيران الٍأسبوع المقبل سيوسّع إلى حد بعيد إمكانات طهران فيما يتعلق بجمع معلومات استطلاعية عن المنشآت العسكرية الواقعة في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن روسيا وافقت على تصنيع منظومة "كانوبوس – في" التي تحمل كاميرا فائقة الدقة وإطلاقها، ما يمنح إيران إمكانات غير مسبوقة، بما في ذلك التتبع المستمر لأهم المنشآت في إسرائيل ومنطقة الخليج العربي.

وحسب الصحيفة فإن استخدام القمر الصناعي "الخيّام" سيسمح بالتطوير اللاحق لأنظمة الرصد الإيرانية، مقارنة بالأنظمة المتوفرة لديها الآن.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن القمر الصناعي "الخيّام" تم تصميمه وتصنيعه في المرافق الإنتاجية التابعة لها.

المصدر: تاس