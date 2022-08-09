روسيا تدعم منظومة "لوتش" بقمر صناعي جديد

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء في روسيا أن الخبراء في البلاد يستعدون لإطلاق قمر صناعي جديد لينضم لمنظومة أقمار "لوتش".

وحول الموضوع قال مصدر لوكالة "تاس" الروسية "نهاية نوفمبر القادم من المفترض أن تطلق روسيا من قاعدة بايكونور صاروخا من نوع Proton-M إلى الفضاء، هذا الصاروخ سيحمل إلى مدارات الأرض قمرا صناعيا جديدا سينضم لمنظومة أقمار لوتش الروسية.

وكانت روسيا قد بدأت بتشغيل منظومة "لوتش" للأقمار الصناعية في فبراير 2016، وصممت أقمارها لتكون قادرة على ضمان تبادل المعلومات بين الأقمار الصناعية والمركبات والصواريخ الفضائية المحلقة على مدارات لا يزيد ارتفاعها عن ألفي كيلومتر، وكذلك تبادل البيانات وتأمين الاتصالات بين المحطة الفضائية الدولية والمركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن الخبراء يعملون على تطوير منظومة "لوتش" لتصبح أقمارها قادرة على ترحيل إشارات ترسلها الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية إلى القمر، وأعلنت أنها وقعت مع معهد "ريشيتنيوف" الروسي عقودا لتطوير قمر "لوتش – 5 في إم" الذي سيطلق إلى مدار الأرض بحلول عام 2024 ليضمن الاتصال مع المسابير والمركبات الروسية المأهولة وغير المأهولة التي تطلق إلى القمر.

المصدر: تاس