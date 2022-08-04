الولايات المتحدة تطلق قمرا عسكريا إلى مدارات الأرض

أعلنت شركة Rocket Lab الأمريكية عن نجاح عملية إطلاق صاروخ حمل إلى مدارات الأرض قمرا صناعيا سيعمل لصالح الاستخبارات العسكرية للولايات المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: " تمت بنجاح عملية إطلاق صاروخ Electron الذي حمل قمرا صناعيا عسكريا أمريكيا إلى مدارات الأرض، الصاروخ في إطار مهمة NROL-199 من مطار فضائي في نيوزيلندا، في تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (4 أغسطس، الساعة 08:00 بتوقيت موسكو)".

ولم تذكر الشركة تفاصيل دقيقة حول مهام القمر الجديد لكنها أشارت إلى "أنه سيساعد في توفير معلومات مهمة للجهات الحكومية وصناع القرارات المتعلقة بالقضايا الدولية".

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وتعتبر مهمة NROL-199 مهمة مشتركة بين المكتب الوطني لاستخبارات الفضاء العسكرية الأمريكية وبين وزارة الدفاع الكندية، حيث كانت الأخيرة قد أطلقت في 13 يوليو الماضي القمر NROL-162.

أما صاروخ Electron الذي استخدم في عملية الإطلاق هذه المرة فهو صاروخ فضائي خفيف يتكون من مرحلتين، ويبلغ طوله 18 مترا، وقطره 1.2 م، وصمم لإطلاق المركبات والأقمار الصناعية الصغيرة، ونقل حمولات تصل أوزانها إلى 200 كلغ إلى مدارات تبعد 500 كلم عن سطح الأرض.

المصدر: تاس