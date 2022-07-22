صورة مذهلة تُظهر نجما لم تره من قبل!

التقطت أحدث أداة على تلسكوب Gemini South، أو GHOST، أول صورة ضوئية تُظهر الطيف الكامل للضوء المنبعث من نجم يسمى HD 222925، بدقة مذهلة.

وقالت جينيفر لوتز، مديرة مرصد Gemini: "هذا معلم مثير لعلماء الفلك في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون على الجوزاء الجنوبي لدراسة الكون من هذه النقطة المتميزة الاستثنائية في تشيلي. وبمجرد تشغيل أداة الجيل التالي هذه، سيكون GHOST مكونا أساسيا في صندوق أدوات الفلكيين".

International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/GHOST Consortium

وينبعث الضوء الذي يمكننا رؤيته في الواقع من النجوم، ليكون مليئا بالتفاصيل المخفية التي تصف ملامح الشمس البعيدة. ويمكن أن يوضح لنا ما إذا كان النجم يتحرك من خلال كيفية انتقال الضوء من أحد طرفي الطيف إلى الطرف الآخر، بينما يمكن أن تكشف الاختلافات في السطوع عن التذبذبات الداخلية، والتي يمكن تحليلها بواسطة علماء الزلازل.

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ويكشف الطيف الكامل للنجم أيضا عما يتكون منه، والذي بدوره يمكن استخدامه لمعرفة كل أنواع الأشياء المتعلقة به، مثل عمر النجم ومكان تشكله. وذلك لأن العناصر المختلفة تمتص الضوء وتعيد إصداره بشكل مختلف. وعندما ينظر علماء الفلك إلى طيف النجم، يمكنهم البحث عن أطوال موجية أكثر إشراقا وخفوتا، واستخدام هذه المعلومات لتحديد العناصر الموجودة في الغلاف الجوي للنجم.

وكشف التحليل الطيفي عن معظم العناصر التي شوهدت على الإطلاق في الغلاف الجوي للنجم، 65 عنصرا ضخما - معظمها عناصر ثقيلة لا يمكن أن تتشكل إلا في الأحداث النشطة للغاية، مثل اصطدام نجم نيوتروني أو مستعر أعظم.

وهذا يعني أن HD 222925، ربما تكون من سحابة كانت غنية بهذه العناصر في المقام الأول، مصنفة بسبب موت النجوم التي سبقتها.

ولم تكشف الصور الجديدة من GHOST عن أي شيء جديد حول النجم - حتى الآن.

ومن المتوقع أن يكون GHOST قادرا على تقديم رؤى رائعة عن النجوم التي تم تحديدها كأهداف مثيرة للاهتمام بواسطة التلسكوبات والاستطلاعات الأخرى، وتزويدنا بالعديد من النجوم، مقسمة إلى أطوال موجية مكونة لها.

ونشرت الصور بواسطة مرصد الجوزاء الدولي التابع لـ NOIRLab.

المصدر: ساينس ألرت