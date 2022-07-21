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فيديو لموقع هبوط رواد "أبولو 11" ومساراتهم على سطح القمر المرئية رغم مرور 53 عاما

الفضاء

فيديو لموقع هبوط رواد
Gettyimages.ru NASA / Handout
رائد الفضاء إدوين ألدرين، طيار الوحدة القمرية في مهمة أبولو 11
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كشفت وكالة ناسا عن مقطع فيديو مذهل للقمر يُظهر المسارات التي خلفها كل من نيل أرمسترونغ وباز ألدرين أثناء سيرهما على سطح القمر.

وتوضح اللقطات التي أصدرتها وكالة الفضاء الأمريكية موقع هبوط مهمة "أبولو 11" المأهولة، وعلامات مسارات رواد الفضاء التي ما تزال موجودة على سطح القمر المحفور بعد مرور 53 عاما من الحدث.

وانطلقت مهمة أبولو 11 من مركز كيب كينيدي للفضاء في فلوريدا، في 16 يوليو 1969، في مهمة غير مسبوقة استغرقت تسعة أيام للهبوط على سطح القمر واستكشافه. وكانت أول فرصة للبشرية لدراسة القمر بأنفسهم، لذلك سعت وكالة ناسا لإرسال الطاقم مزودا بمجموعة متنوعة من الكاميرات والملحقات. وكانت النتائج مذهلة، حيث التقطت المهمة مئات الصور ومقاطع الفيديو، والتي أتاحتها وكالة ناسا من خلال مكتبة صور أبولو 11.

وقالت وكالة الفضاء على "تويتر": "يصادف اليوم الذكرى السنوية لهبوط أبولو 11 على سطح القمر، وهي المرة الأولى التي يطأ فيها البشر على سطح عالم آخر"، مشيرة إلى أن 20 يوليو هو اليوم العالمي للقمر. وأضافت: "هذا الفيديو من مستكشف القمر المداري (Lunar Reconnaissance Orbiter) يُظهر مسارات رواد الفضاء، التي لا تزال موجودة بعد كل هذا الوقت".

وتشير وكالة ناسا إلى أن أبولو 11 هي المهمة الأكثر شهرة، لكن مهامها السابقة مهدت الطريق للهبوط التاريخي، بمن فيهم المستكشفون الروبوتيون مثل Rover وSurveyor بالإضافة إلى البعثات المأهولة مثل أبولو 8 و9 و10.

فيديو لموقع هبوط رواد
NASA
موقع هبوط "أبولو 11" ومسارات رواد الفضاء الواضحة على سطج القمر

واستكشفت مركبة مستكشف القمر المداري القمر منذ عام 2009 وأعادت بالفعل بيانات إلى الأرض أكثر من أي مهمة كوكبية أخرى تابعة للوكالة، بما يقدر بنحو 1.4 بيتابايت (بيتابايت واحد يعادل 20 مليون خزانة ملفات طويلة أو 500 مليار صفحة من النصوص المطبوعة القياسية).

وأعلنت وكالة ناسا يوم الأربعاء أنها اختارت ثلاثة تواريخ محتملة لمهمتها Artemis I - المرحلة الأولى من جهودها لإرسال امرأة ورائد من البشرة الملونة إلى القمر.

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وتستهدف وكالة الفضاء الأمريكية يوم 29 أغسطس إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) ومركبة أوريون الفضائية من مركز كينيدي للفضاء، ووقع تحديد يومي 2 و5 سبتمبر كتواريخ إطلاق احتياطية.

وقال جيمس فري، المدير المشارك في مقر ناسا بواشنطن العاصمة، إن الموعد الدقيق سيتحدد قبل نحو أسبوع من الإطلاق.

وستطلق مهمة أرتميس (Artemis I)، التي واجهت عدة تأخيرات خلال العامين الماضيين ونصف العام، أخيرا كبسولة أوريون غير المأهولة التي ستحلق حول القمر وتهبط مرة أخرى في المحيط الأطلسي.

وتأتي أخبار الإطلاق الرسمي بعد أسابيع من إجراء وكالة ناسا "اختبارات نهائية" اعتبرتها ناجحة.

وفي عام 2019، شاركت وكالة ناسا مجموعة من الصور البانورامية المذهلة للاحتفال بالذكرى الخمسين لهبوط أبولو 11 على سطح القمر.

وأنتجت الوكالة تلك الصور المذهلة لموقع هبوط أبولو من خلال دمج الصور الموجودة مسبقا معا لإنشاء طريقة جديدة تماما للنظر إلى سطح القمر.

المصدر: ديلي ميل

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