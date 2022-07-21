فيديو لموقع هبوط رواد "أبولو 11" ومساراتهم على سطح القمر المرئية رغم مرور 53 عاما

كشفت وكالة ناسا عن مقطع فيديو مذهل للقمر يُظهر المسارات التي خلفها كل من نيل أرمسترونغ وباز ألدرين أثناء سيرهما على سطح القمر.

وتوضح اللقطات التي أصدرتها وكالة الفضاء الأمريكية موقع هبوط مهمة "أبولو 11" المأهولة، وعلامات مسارات رواد الفضاء التي ما تزال موجودة على سطح القمر المحفور بعد مرور 53 عاما من الحدث.

It’s #InternationalMoonDay! Today marks the anniversary of the Apollo 11 Moon landing – the first time that humans stepped on the surface of another world. This video from the Lunar Reconnaissance Orbiter shows the astronauts' tracks, still there after all this time. pic.twitter.com/LVDkFeEcYP — NASA Moon (@NASAMoon) July 20, 2022

وانطلقت مهمة أبولو 11 من مركز كيب كينيدي للفضاء في فلوريدا، في 16 يوليو 1969، في مهمة غير مسبوقة استغرقت تسعة أيام للهبوط على سطح القمر واستكشافه. وكانت أول فرصة للبشرية لدراسة القمر بأنفسهم، لذلك سعت وكالة ناسا لإرسال الطاقم مزودا بمجموعة متنوعة من الكاميرات والملحقات. وكانت النتائج مذهلة، حيث التقطت المهمة مئات الصور ومقاطع الفيديو، والتي أتاحتها وكالة ناسا من خلال مكتبة صور أبولو 11.

"The Eagle has landed."



On July 20, 1969—53 years ago today—@NASA_Astronauts Neil Armstrong and Edwin "Buzz" Aldrin touched down in the Sea of Tranquility, becoming the first humans ever to land on the Moon: https://t.co/zsYT9owrYjpic.twitter.com/G0gVxmrHhL — NASA (@NASA) July 20, 2022

JoAnn Morgan was the only woman working in the launch firing room for Apollo 11, which landed on the Moon today in 1969. It would be one of many ceilings Morgan would break during her 45 years at NASA.



This #InternationalMoonDay, get to know her story: https://t.co/RZTxO4c9Kdpic.twitter.com/BsmaBNt9Mm — NASA (@NASA) July 20, 2022

وقالت وكالة الفضاء على "تويتر": "يصادف اليوم الذكرى السنوية لهبوط أبولو 11 على سطح القمر، وهي المرة الأولى التي يطأ فيها البشر على سطح عالم آخر"، مشيرة إلى أن 20 يوليو هو اليوم العالمي للقمر. وأضافت: "هذا الفيديو من مستكشف القمر المداري (Lunar Reconnaissance Orbiter) يُظهر مسارات رواد الفضاء، التي لا تزال موجودة بعد كل هذا الوقت".

To mark this milestone, we're broadcasting our original footage of the Apollo 11 moonwalk on NASA TV, starting at 5pm ET (21:00 UTC): https://t.co/vMxa9le9Ti



...or take an in-depth look back at the mission on Apollo in Real Time: https://t.co/Uf0WoAGLF5#InternationalMoonDaypic.twitter.com/OrBWW631Ib — NASA (@NASA) July 20, 2022

وتشير وكالة ناسا إلى أن أبولو 11 هي المهمة الأكثر شهرة، لكن مهامها السابقة مهدت الطريق للهبوط التاريخي، بمن فيهم المستكشفون الروبوتيون مثل Rover وSurveyor بالإضافة إلى البعثات المأهولة مثل أبولو 8 و9 و10.

NASA

واستكشفت مركبة مستكشف القمر المداري القمر منذ عام 2009 وأعادت بالفعل بيانات إلى الأرض أكثر من أي مهمة كوكبية أخرى تابعة للوكالة، بما يقدر بنحو 1.4 بيتابايت (بيتابايت واحد يعادل 20 مليون خزانة ملفات طويلة أو 500 مليار صفحة من النصوص المطبوعة القياسية).

وأعلنت وكالة ناسا يوم الأربعاء أنها اختارت ثلاثة تواريخ محتملة لمهمتها Artemis I - المرحلة الأولى من جهودها لإرسال امرأة ورائد من البشرة الملونة إلى القمر.

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وتستهدف وكالة الفضاء الأمريكية يوم 29 أغسطس إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) ومركبة أوريون الفضائية من مركز كينيدي للفضاء، ووقع تحديد يومي 2 و5 سبتمبر كتواريخ إطلاق احتياطية.

وقال جيمس فري، المدير المشارك في مقر ناسا بواشنطن العاصمة، إن الموعد الدقيق سيتحدد قبل نحو أسبوع من الإطلاق.

وستطلق مهمة أرتميس (Artemis I)، التي واجهت عدة تأخيرات خلال العامين الماضيين ونصف العام، أخيرا كبسولة أوريون غير المأهولة التي ستحلق حول القمر وتهبط مرة أخرى في المحيط الأطلسي.

وتأتي أخبار الإطلاق الرسمي بعد أسابيع من إجراء وكالة ناسا "اختبارات نهائية" اعتبرتها ناجحة.

وفي عام 2019، شاركت وكالة ناسا مجموعة من الصور البانورامية المذهلة للاحتفال بالذكرى الخمسين لهبوط أبولو 11 على سطح القمر.

وأنتجت الوكالة تلك الصور المذهلة لموقع هبوط أبولو من خلال دمج الصور الموجودة مسبقا معا لإنشاء طريقة جديدة تماما للنظر إلى سطح القمر.

المصدر: ديلي ميل