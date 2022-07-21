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رائد فضاء يتحدث عن تجربة تحاكي رحلة فضائية مدتها 240 يوما

الفضاء

رائد فضاء يتحدث عن تجربة تحاكي رحلة فضائية مدتها 240 يوما
Sputnik Evgeny Biyatov
رائد الفضاء أوليغ بلينوف
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كشف رائد الفضاء الروسي أوليغ بلينوف قائد طاقم SIRIUS-21 كيف تساعد التجارب الأرضية في الاستعداد لما ينتظر رواد الفضاء عند استكشاف القمر والكواكب الأخرى.



ويشير رائد الفضاء في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن هذه التجربة تحاكي إقامة الرواد في القاعدة القمرية مدة 240 يوما.

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ويقول، "تكمن العوامل الرئيسية للتاثير البيئي التي تحاكي رحلة فضائية حقيقية في العزلة المكانية والاجتماعية مع نمط نشاط مفروض بصرامة".

ووفقا له، العوامل النفسية هي الأهم-التواجد مع مجموعة محدودة من الأشخاص وجدول عمل صارم من الصباح إلى المساء مع قلة النشاط البدني.

ويضيف، لن يكون التفاعل الاجتماعي المألوف على الأرض ممكنا، حيث لن نتمكن من الاتصال بأي شخص أو الكتابة له. بالإضافة إلى ذلك يجب احترام الاختلافات العقلية العرقية وأخذها بالاعتبار أثناء التفاعل الشخصي لأفراد الطاقم.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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