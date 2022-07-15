مسبار ناسا يلتقط صورة جسم يشبه السباغيتي على المريخ

كشفت صورة التقطتها مركبة برسيفرنس التابعة لوكالة ناسا عن جسم غريب على سطح المريخ يشبه المعكرونة، يبدو وكأنه خيوط متشابكة أو مادة ممزقة تتشبث ببعضها البعض.

وتأتي الصورة من إحدى كاميرات تجنب المخاطر الأمامية للمركبة الجوالة التي تراقب المناظر الطبيعية لحمايتها أثناء القيادة أو استخدام ذراعها الآلية.

NASA/JPL-Caltech; red circle by Amanda Kooser/CNET

ووفقا للخبراء، فإن التفسير الأكثر ترجيحا للجسم المتشابك هو الحطام من مهمة الهبوط. وقد رصدت مركبة برسيفرنس (Perseverance) المكلفة بالتحقيق في الكوكب الأحمر بحثا عن علامات الحياة القديمة، بقايا معدات الهبوط الخاصة بها من قريب ومن بعيد.

NASA/JPL-Caltech

وجدير بالذكر أن العربة الجوالة رصدت في شهر يونيو أيضا قطعة صغيرة من بطانية حرارية مثبتة على صخرة، والتي يعتقدون أنها أتت من مرحلة الهبوط.

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وكان وصول المسبار إلى المريخ في فبراير 2021 حدثا مثيرا للغاية. وسلمت مرحلة النزول المختبر ذي العجلات بأمان إلى السطح ثم انزلقت بعيدا لتتحطم. وشاهدت مركبة برسيفرنس الحادث، ويمكن رؤية كيف يمكن أن تنتشر القطع الصغيرة من العتاد عبر مساحة واسعة من المناظر الطبيعية.

وتُظهر النظرة الأوسع للكائن الغامض الفوضوي علاقته بإحدى عجلات العربة الجوالة ونهاية الذراع الآلية. ويشار إلى أن الصخرة التي تحقق فيها العربة الجوالة حاليا هي موقع مهم لجمع العينات، حيث تتواجد مركبة برسيفرنس في فوهة جيزيرو (Jezero Crater) لاستكشاف نهر دلتا سابقا، وهو مكان يعد موقعا رئيسيا للبحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة.

المصدر: سي نت