"ناسا" تنشر صورا تظهر احتضار نجم ومجرات راقصة

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن مجموعة جديدة من الصور التي التقطها التلسكوب القوي الجديد التابع لها، بما فيها لقطة باللونين الأزرق والبرتقالي لنجم يحتضر.

وأوضح بيل نيلسون، مدير "ناسا" أن "كل صورة هي اكتشاف جديد وكل واحدة ستمنح البشرية وجهة نظر لم نرها من قبل"، مشيرا إلى صور تظهر "تشكل النجوم بينما تلتهم غيرها الثقوب السوداء".

كما قال إن استخدام طيف الأشعة تحت الحمراء سمح للتلسكوب برؤية الغبار الكوني و"رؤية ضوء من بعيد من زوايا الكون".

AP

ونشرت أول صورة للتلسكوب "جيمس ويب الفضائي" الذي بلغت تكلفته 10 مليارات دولار في البيت الأبيض يوم الاثنين، وأظهرت مزيجا من المجرات البعيدة، في تعمق أكبر بالكون مما رأته البشرية من قبل.

وتضمنت الصور الأربع الإضافية التي تم نشرها يوم الثلاثاء المزيد من اللقطات التي تظهر جمال الكون.

وباستثناء واحدة، أظهرت الصور الأخيرة أجزاء من الكون شاهدتها التلسكوبات الأخرى. لكن القوة المطلقة للتلسكوب "جيمس ويب" والموقع البعيد عن الأرض واستخدام طيف الضوء تحت الأحمر أظهرها في شكل جديد.

AP

AP

المصدر: AP