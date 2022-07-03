روسيا وبيلاروس تعملان على مشاريع جديدة للتعاون في مجالات الفضاء

أعلن رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في مؤسسة "روس كوسموس" يوري ماكاروف، أن روسيا وبيلاروس ستعملان على برامج جديدة للتعاون في شؤون الفضاء.

وفي مقابلة مع مجلة الفضاء الروسية قال ماكاروف: "نحن الآن بصدد تشكيل ثلاثة برامج فضائية جديدة سنتعاون فيها مع بيلاروس في مجالات الفضاء، برامج Complex-SG و Kosmodozor-SG و Resurs-SG من المفترض أن تنفذ حتى عام 2027".

وأشارت المجلة إلى أن مشروع Complex-SG يهدف إلى تطوير العناصر الأساسية لتشكيل مجموعات جديدة من الأقمار الصناعية الصغيرة التي ستعمل في مدارات الأرض، أما مشروع Kosmodozor-SG فيهدف إلى تطوير التقنيات والمرافق التي ستساعد في التنبؤ ومراقبة حرائق الغابات، وأما مشروع Resurs-SG فهدفه تطوير المعدات والمواد التي ستستخدم مستقبلا في تصنيع الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.

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كما ذكر ماكاروف للمجلة أن روسيا وبيلاروس ستعملان على تنفيذ مشروع Integration-SG قبل نهاية 2023، والذي يهدف إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجالات استشعار الأرض عن بعد. وقال : "إن الطلب على منتجات استشعار الأرض عن بعد ينمو بسرعة ليس فقط في الخارج، فالطلب الروسي والبيلاروسي على هذ المنتجات ينمو كل عام بنسبة 30 أو 40% تقريبا".

المصدر: تاس