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روسيا وبيلاروس تعملان على مشاريع جديدة للتعاون في مجالات الفضاء

الفضاء

روسيا وبيلاروس تعملان على مشاريع جديدة للتعاون في مجالات الفضاء
Sputnik valery maelnikov
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أعلن رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في مؤسسة "روس كوسموس" يوري ماكاروف، أن روسيا وبيلاروس ستعملان على برامج جديدة للتعاون في شؤون الفضاء.

وفي مقابلة مع مجلة الفضاء الروسية قال ماكاروف: "نحن الآن بصدد تشكيل ثلاثة برامج فضائية جديدة سنتعاون فيها مع بيلاروس في مجالات الفضاء، برامج Complex-SG و Kosmodozor-SG و Resurs-SG من المفترض أن تنفذ حتى عام 2027".

وأشارت المجلة إلى أن مشروع Complex-SG يهدف إلى تطوير العناصر الأساسية لتشكيل مجموعات جديدة من الأقمار الصناعية الصغيرة التي ستعمل في مدارات الأرض، أما مشروع Kosmodozor-SG فيهدف إلى تطوير التقنيات والمرافق التي ستساعد في التنبؤ ومراقبة حرائق الغابات، وأما مشروع Resurs-SG فهدفه تطوير المعدات والمواد التي ستستخدم مستقبلا في تصنيع الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.

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كما ذكر ماكاروف للمجلة أن روسيا وبيلاروس ستعملان على تنفيذ مشروع Integration-SG قبل نهاية 2023، والذي يهدف إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجالات استشعار الأرض عن بعد. وقال : "إن الطلب على منتجات استشعار الأرض عن بعد ينمو بسرعة ليس فقط في الخارج، فالطلب الروسي والبيلاروسي على هذ المنتجات ينمو كل عام بنسبة 30 أو 40% تقريبا".

المصدر: تاس

 

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