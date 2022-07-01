روسيا تشغّل مرصدا في جنوب إفريقيا لمراقبة النفايات الفضائية

أعلنت الخدمة الصحفية لـ "روس كوسموس" أن المرصد الروسي الموجود في جنوب إفريقيا لمراقبة الحطام الفضائي سيعمل هذا العام.

وقال بيان صادر عن شركة (NPK-SPP) التابعة للمؤسسة " قبل نهاية سبتمبر 2022 من المفترض أن يتم تشغيل المجمع الإلكتروني البصري الروسي المخصص للكشف عن الحطام الفضائي والموجود في جنوب إفريقيا".

وأضاف البيان "تم نقل جميع معدات المرصد إلى جنوب إفريقيا وأعمال تركيب هذه المعدات تقترب من الانتهاء حاليا، وتجري الاستعدادات لعملية تشغيل المجمع".

وكانت شركة (NPK-SPP) الروسية قد وقعت العام الماضي عقدا مع وكالة الفضاء في جنوب إفريقيا بهدف تشغيل محطة رصد روسية للكشف وقياس معايير حركة الحطام الفضائي، وصممت هذه المحطة لتكون قادرة على رصد وتتبع المركبات الفضائية والنفايات الفضائية على ارتفاعات تتراوح ما بين 40 و120 ألف كلم عن سطح الأرض.

إقرأ المزيد

والمرصد الروسي في جنوب إفريقيا هو الثاني بين 4 مراصد إلكترونية بصرية متخصصة تم إنشاؤها لنظام الإنذار الآلي الروسي للحالات الخطرة في الفضاء القريب من الأرض.

وتعمل روسيا، من خلال هذا المشروع على توسيع التعاون مع دول "بريكس" في قطاع الفضاء، والتعاون الدولي في مجال ضمان سلامة الأنشطة الفضائية في إطار جدول الأعمال العالمي للجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء.

المصدر: فيستي