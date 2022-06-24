ظاهرة نادرة فجر الجمعة.. 5 كواكب يمكن رؤيتها بالعين المجردة في الدول العربية

يترقب المواطنون في الدول العربية ظاهرة نادرة صباح الجمعة تتمثل في اصطفاف 5 كواكب على التوالي ويمكن رؤيتها بالعين المجردة مع وجود القمر.

والكواكب هي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، ويقول عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية السورية نبيل البيش أن الظاهرة تبدأ اعتبارا من قبل بزوغ فجر يوم الجمعة والتي تأتي كل 19 عاما مرة .

ولفت البيش إلى أنه عادة ما تدور الكواكب حول الشمس على مدارات ومستويات مختلفة عن بعضها البعض وبسرعات غير متساوية ومتأرجحة بنفس الوقت في فضاء ممكن تخيل شكله بثلاثي الأبعاد ونحتاج فقط لهمة قوية و المتابعة من منطقة عالية نوعا ما ومكشوف مداها للتمتع بهذه الظاهرة التي لن تتكرر قبل عقدين من الزمن.

ويمكن أيضا رصد الهلال فوق كوكب الزهرة وبالقرب منه كوكب أورانوس ولكنه خافت جدا لذا يصعب رصده بالعين المجردة ونفس الشيء مع كوكب نبتون والذى سيكون أسفل كوكب المشترى بالأفق الجنوبي الغربي.

المصدر: سانا+ وكالات