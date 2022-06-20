روسيا ومنغوليا تتعاونان في مجالات الفضاء

أعلن رئيس منغوليا اوخناغين خورلسوخ أن بلاده ستتعاون مع روسيا في مجالات الفضاء.

وتبعا لوكالة الأنباء الوطنية في منغوليا "فإن رئيس البلاد اجتمع مؤخرا بوفد روسي ضم رائدي الفشاء الروسيين، فلاديمير جانيبيكوف وفيكتور سافينيخ، ورئيس جمعية أصدقاء منغوليا الروسية فلاديمير بابوشكين، وضم الاجتماع أيضا رائد الفضاء المنغولي، جوغديرديمدين غوراغشا، وخلال الاجتماع قال الرئيس إن المفاوضات جارية لتنظيم رحلة مشتركة روسية-منغولية إلى الفضاء".

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ومن جانبه أشار الرئيس المنغولي إلى "أنه وخلال زيارته الأخيرة لروسيا ناقش مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قضايا تنظيم رحلة فضائية مشتركة" وأوضح أن الأكاديمية المنغولية للعلوم استحدثت العام الجاري مركز أبحاث لتطوير تقنيات الفضاء وتطوير الأقمار الصناعية الصغيرة".

ومن جهة أخرى أعرب رائد الفضاء الروسي، فيكتور سافينيخ، عن دعمه لفكرة تنظيم رحلة فضائية مشتركة جديدة بين بلاده ومنغوليا، وذكر بالرحلة الفضائية المشتركة بين الاتحاد السوفيتي ومنغوليا التي جرت عام 1981، والتي أصبحت فيها منغوليا عاشر دولة ترسل روادها إلى مدارات الأرض، وذكّر بأن الرحلة تضمنت إجراء 25 تجربة علمية في مجالات الطب والبيولوجيا والتكنولوجيا والفيزياء ومجالات الاستشعار عن بعد.

المصدر: فيستي