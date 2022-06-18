روسيا تطور أقمارا جديدة لاستشعار الأرض عن بعد

أعلنت شركة "نيو سبيس" الروسية أنها تعمل على تطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

وخلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قال مدير الشركة، انطون ألكسييف: "أكملت شركتنا العمل على التصميم لنموذج من قمر صناعي جديد مخصص لاستشعار الأرض عن بعد".

وأضاف "اليوم نحن منخرطون بمشروع لتطوير مجموعة من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، على مدار الأشهر الستة الماضية تمكنا من وضع مخططات لتلك الأقمار، وصنعنا بالفعل نموذجا أوليا لها".

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وكانت الشركة قد أعلنت منذ مدة أيضا أنها تعمل على تطوير نموذج لقمر صناعي سيكون أول قمر من مجموعة جديدة من الأقمار الروسية التي ستخصص لمراقبة الأحوال الجوية على مدار الساعة في مناطق القطب الشمالي ومناطق طريق بحر الشمال.

وأشارت الشركة إلى "أن القمر الجديد سيعمل في مدارات الأرض ما بين 5 إلى 7 سنوات، ومن المفترض أن نبني 3 أقمار شبيهة به على أقل تقدير".

المصدر: فيستي