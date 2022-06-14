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مطار "بليسيتسك" الفضائي جاهز لإطلاق قمر "غلوناس" الصناعي للملاحة الفضائية من جيل جديد

الفضاء

مطار
novosti-kosmonavtiki.ru
صورة أرشيفية
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تم إيصال قمر "غلوناس – كا" الصناعي للملاحة الفضائية من الجيل الجديد، والذي يخصص لتطوير المنظومة الروسية للملاحة الفضائية الروسية، إلى مطار "بليسيتسك" الفضائي.

أفادت بذلك الجمعة 10 يونيو شركة "ريشيتنيوف" الروسية في غرب سيبيريا.

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وقالت الشركة إنها قد أخضعت القمر الصناعي  لدورة كاملة من الاختبارات الأرضية التي أكّدت جاهزية كل أجزائه وجودة تجميعه واستعداده للعمل في خدمة المستخدمين.

وأضافت أن مطار "بليسيتسك" الفضائي قد بدأ العمل على تحضير القمر الصناعي للإطلاق إلى مدار الأرض.

وأعاد ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس"  إلى الأذهان أن هناك 9 أقمار صناعية، بما فيها 7 أقمار من طراز "غلوناس – كا" وقمران من طراز "غلوناس – كا 2"، تمر في الوقت الراهن بمختلف المراحل المتعلقة بإنتاجها وتجميعها.

يذكر أن منظومة "غلوناس" المدارية الروسية للملاحة الفضائية تضم في الوقت الراهن 25 قمرا صناعيا وتستخدم منها حاليا 22 قمرا صناعيا. أما 3 أقمار صناعية فقد خضعت للصيانة التقنية في مدار الأرض، مع العلم أن 24 قمرا صناعيا كافية لتغطية الكرة الأرضية كلها.

وقد أعلن مدير عام شركة "ريشيتنيوف" فلاديمير تيستويدوف أن روسيا ستطلق بحلول عام 2030 نحو 15 قمرا صناعيا جديدا للملاحة الفضائية من طراز "غلوناس - كا 2".

 المصدر: تاس

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