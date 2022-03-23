روسيا تخطط لإطلاق عدد من أقمار "غلوناس" من الجيل الجديد في 2022

أعلن المدير العام للمؤسسة الفضائية الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين أن روسيا ستطلق عددا من أقمار "غلوناس" للملاحة من الجيل الجديد في عام 2022.

وقال روغوزين في حديث للقناة الأولى الروسية، اليوم الأربعاء: "هذا العام نخطط لإطلاق عدد من الأجهزة الفضائية من الجيل الجديد، ليس "غلوناس إم"، بل "غلوناس كا" و"غلوناس كا 2". وهي أجهزة أكثر قوة".

وأضاف روغوزين أن روسيا "لا تخشى" العقوبات في ما يخص أنظمة الملاحة.

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وبشأن استبعاد روسيا من منظومة "جي بي إس" الأمريكية، قال روغوزين إنه "كانت لدينا معلومات أن الولايات المتحدة كانت تدرس مثل هذه العقوبات. ولكن أود أن أقول إن هذا الأمر صعب من الناحية التقنية".

وأوضح أن "مجموعة أقمار "جي بي إس" على المدار لا تستطيع أن توقف العمل في روسيا بشكل انتقائي دون أن توقف العمل في القارات والبلدان الأخرى".

وكانت مصادر في القطاع الفضائي الروسي قد تحدثت عن إمكانية إطلاق أول قمر "غلوناس كا 2" من الجيل الجديد قد يتم في الربع الثاني من عام 2022.

المصدر: "تاس"