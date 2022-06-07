اليابانيون يلقون الضوء على لغز الحياة خارج كوكبنا

وكالة الأنباء اليابانية: يشير احتواء عينات ترب الكويكب ريوغو على مركبات عضوية، إلى آثار حياة خارج كوكب الأرض.





ووفقا للبروفيسور كينسي كوباياشي، أستاذ علم الأحياء الفلكي بجامعة ولاية يوكوهاما، وجود الأحماض الأمينية في عينات ترب الكويكب ريوغو ، نظريا يشير إلى وجود حياة خارج كوكب الأرض.

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ويقول موضحا، "إن وجود الأحماض الأمينية في باطن الكويكب، يزيد من احتمال، أن هذه المركبات العضوية سقطت على الأرض من الفضاء... أي يمكن أن تكون الحياة قد نشأت في أماكن كثيرة بالكون أكثر مما كنا نعتقد سابقا".

وبفضل اكتشاف الأحماض الأمينية في عينات ترب الكويكب ريوغو، تمكن العلماء لأول مرة من إثبات أن المركبات العضوية موجودة في الكويكبات التي تحلق في الفضاء.

وتشير وكالة الأنباء اليابانية كيودو، إلى أنه وفقا لإحدى النظريات العلمية، وصلت الأحماض الأمينية إلى الأرض من الفضاء مع نيزك. ولكن هذه النظرية غير دقيقة. لأن الأجرام السماوية تحترق عند اختراقها للغلاف الجوي للأرض. بالإضافة إلى أنها عند سقوطها على الأرض تتلوث بسرعة بالكائنات الحية المجهرية الموجودة على الأرض.

ويذكر أن المسبار الفضائي هيابوسا-2 أطلق إلى الكويكب ريوغو الذي يبلغ قطره حوالي 900 متر ويبعد 340 مليون كيلومتر عن الأرض في عام 2014. وأن الكبسولة التي رماها على الأرض احتوت على رمال وغاز أسود جمعها عند هبوطه على سطح الكويكب..

المصدر: نوفوستي