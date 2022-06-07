 
مباشر

العثور على أحماض أمينية في عينات تربة الكويكب ريوغو

الفضاء

العثور على أحماض أمينية في عينات تربة الكويكب ريوغو
Globallookpress ESA/ZUMAPRESS.com
الكويكب ريوغو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6b8

اكتشف خبراء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في عينات تربة الكويكب ريوغو مركبات الإيزولوسين والفالين.

إقرأ المزيد
المسبار الياباني ينجح في الهبوط الأخير على كويكب ريوغو بحثا عن أصل النظام الشمسي
المسبار الياباني ينجح في الهبوط الأخير على كويكب ريوغو بحثا عن أصل النظام الشمسي


وتشير صحيفة The Asahi، إلى أن العلماء اليابانيون، اكتشفوا خلال دراستهم لعينات تربة الكويكب ريوغو أكثر من 20 نوعا من الأحماض الأمينية التي تدخل في تركيب البروتينات. وقد يكون هذا الاكتشاف إثباتا لنظرية الأصل الكوني للمواد التي تشكل أساس الحياة على الأرض.

وقد عثر العلماء في رمال الكويكب على مركبات الإيزولوسين والفالين ، وكذلك الجلايسين وحمض الجلوتاميك. ويعتقد أن هذه الأحماض الأمينية كانت وفيرة على الأرض عند نشوئها قبل أكثر من 4.5 مليار عام. ولكنها اختفت بسبب الصهارة التي غطت الأرض.

ويذكر أن الأحماض الأمينية اكتشفت حتى الآن في النيازك التي عثر عليها على الأرض. ولكن بما أن هذه النيازك على اتصال دائم مع سطح الأرض، فلا يمكن استبعاد أن الأحماض الأمينية دخلت فيها بعد السقوط. وقد تدعم العينات المأخوذة من ريوغو، النظرية القائلة بأن النيازك، التي طارت فوق كوكب الأرض خلال فترة تبريدها، أعادت لها الأحماض الأمينية.

المصدر: tass

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا