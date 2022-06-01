ناسا تكشف تكلفة برنامج القمر الأمريكي

أعلن بول مارتن، كبير مدققي الحسابات في ناسا، أن تكلفة برنامج القمر الأمريكي "أرتميس" حتى عام 2025 ستتجاوز 93 مليار دولار. وأن الرحلة إلى القمر لن تتم قبل عام 2026.



وجاء في التقرير المقدم إلى الكونغرس، "بسبب الصعوبات التقنية والتأخير في تنفيذ المهام الثلاث الأولى من برنامج "أرتميس" وضرورة إنشاء وحدة الهبوط والبزات الفضائية، ستؤجل ناسا خطتها بشأن هبوط الإنسان على القمر عام 2024 على الأقل بضع سنوات".

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ويضيف، "تفتقر ناسا إلى تقييم أولي دقيق للبرنامج. ونتوقع أنها ستنفق 93 مليار دولار حتى عام 2025 في إطار برنامج أرتميس".

ووفقًا لحسابات الخبراء، ستتجاوز تكلفة إطلاق كل مهمة من المهام الأربع الأولى للبرنامج 4 مليارات دولار.

ويقول محذرا، "من دون تثبيت الموازنة، فإن الحسابات وخفض تكاليف المهام المستقبلية لصاروخ SLS والمركبة الفضائية المأهولة متعددة الوظائف أوريون، ستجد ناسا صعوبة في الحفاظ على برنامج Artemis بشكله الحالي".

ووفقا للبرنامج الرسمي، تأمل ناسا تنفيذ عملية هبوط رائد الفضاء على سطح القمر قبل نهاية عام 2025 . ولكن الخبراء يتوقعون احتمال تأجيل العملية.

وبموجب الجدول الزمني الذي نشرته ناسا، أول إطلاق لصاروخ النقل الثقيل SLS وعلى متنه مركبة أوريون غير مأهولة (مهمة أرتميس -1) سيكون في شهر أغسطس المقبل. تليها بعد ذلك رحلة غير مأهولة إلى مدار حول القمر . وأول رحلة مأهولة للمركبة إلى القمر (أرتميس-3) ستتم بعد سنتين من الرحلة غير المأهولة. بحسب بيل نيلسون، رئيس ناسا.

المصدر: نوفوستي