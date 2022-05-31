من الفناء الخلفي لمنزله.. مصور فوتوغرافي يلتقط بلازما دوامة على سطح الشمس في صورة مذهلة!

التقط مصور فوتوغرافي صورة 286 ميغابكسل للشمس خلال أكثر فترات النشاط الشمسي كثافة منذ عقود.

وتُظهر الصورة كرات نارية ضخمة تدور على سطح الشمس، ويمكن تكبيرها لرؤية الكتلة النارية الكاملة بأدق التفاصيل.

والتقط أندرو مكارثي، المعروف على الإنترنت باسم @ cosmic-background، الصور من خلال التلسكوب الأسبوع الماضي.

وتأتي الصورة عالية الدقة عبارة عن فسيفساء من حوالي 50 قطعة، كل منها مكون من 600 صورة ذات طبقات.

ويبدو أن الشمس تنتقل إلى فترة نشطة بشكل خاص من دورة نشاطها التي تبلغ 11 عاما، والتي بدأت في عام 2019 ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها في 2025. إنها تنتج التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) - دفعات قوية من الطاقة يمكن أن توجه انفجارات خطيرة نحو الأرض.

وقال أندرو: "إن رؤية الشمس بالكامل على هذا المستوى من التفاصيل ربما لا يكون شيئا لم يره الكثير من الناس في حياتهم. خلال فترة النشاط الشمسي المتزايد، ستبدو الشمس هكذا طوال الوقت. وهذه الصورة هي إشارة إلى أن دورة 11 عاما تقترب من الحد الأقصى لنشاطها. وكان المرور عبر 100000 صورة يدويا هو الجزء الأكثر مملا في الصورة النهائية. وطوال معظم العملية، لم أكن أعرف حتى أنني سأحصل على صورة لائقة في النهاية. كنت ممتنا عندما ظهر الأمر جيدا كما حدث".

واختار أندرو بشكل فردي 30000 صورة تشكل الصورة النهائية من مجموع 100000 صورة.

وتلتقط الصورة البقع الداكنة، المعروفة باسم المناطق النشطة، على سطح الشمس بالإضافة إلى البقع الشمسية الساطعة التي تنفجر من كرة النار.

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ويمكن رؤية الكروموسفير الشمسي، طبقة في الغلاف الجوي للشمس، كطبقة رفيعة جدا من ضوء الهيدروجين ألفا نظرا لضبط تلسكوب أندرو بدقة باستخدام منكسر يبلغ قطره 5 بوصات.

ويأتي المزيد من المناطق "الزغبية" على الأطراف الخارجية عبارة عن جيوب من البلازما المحصورة في المجال المغناطيسي، المعروف باسم البروز، مع مناطق أخف، تعرف باسم الخيوط، تنتشر عبر بقية الشمس. ومن هذه، تندلع البقع الشمسية والتوهجات والانبعاثات الكتلية الإكليلية، القادرة على حرق سطح الأرض إذا اقتربت بدرجة كافية.

والتقط أندرو التحفة الفنية من خلال تلسكوب في فناء منزله الخلفي في فلورنسا، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: "أمضيت حوالي أربع ساعات في التقاط الشمس هذا اليوم، وقضيت معظمها في التقاط ساعتين من الفاصل الزمني الطويل للبقع الشمسية". والتُقطت الشمس الكاملة على مدار 45 دقيقة تقريبا ولكن استغرقت عملية المعالجة عدة أيام.

وفي ديسمبر، التقط أندرو ما وصفه بأنه "أوضح صورة للشمس على الإطلاق".

ووضع 150 ألف صورة فردية للشمس في طبقات لنقل التفاصيل المذهلة المعقدة لأكبر نجم في النظام الشمسي.

ويمكن رؤية كل ذلك في الصورة النهائية الضخمة 300 ميغابكسل - 30 مرة أكبر من صورة الكاميرا القياسية 10 ميغابكسل.

وعلى الرغم من أفعاله، يحرص أندرو على حث الآخرين على عدم النظر مباشرة إلى الشمس ما لم يكن لديهم معدات متخصصة.

ووفقا لنموذج من علماء الفيزياء في جامعة وارويك والمركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي (NCAR)، ستكون الدورة الشمسية الحالية واحدة من أفضل الدورات القليلة التي تمت ملاحظتها على الإطلاق.

وتعرف الدورة الشمسية بأنها عبارة عن دورة نشاط شمسي مدتها 11 عاما تقريبا مدفوعة بالمجال المغناطيسي للشمس، ويتم قياسها من حيث الاختلافات في عدد البقع الشمسية.

وتوقع العلماء أننا سنلاحظ الحد الأقصى لعدد البقع الشمسية في مكان ما بين 210 و260 في الدورة الشمسية 25، والتي بدأت في ديسمبر 2019.

وهذا يعني أن الشمس يمكن أن تنتج إلكترونات وبروتونات أكثر من ذي قبل، ما يجعل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) أكثر تكرارا مما كانت عليه في العقد الماضي.

وشهد نجمنا نشاطا متزايدا منذ عدة أشهر وأطلق الشهر الماضي أقوى وهج شمسي شهده منذ خمس سنوات.

ويشعر العلماء بالقلق من أن زيادة نشاط الشمس يمكن أن يؤدي إلى طقس شمسي يحتمل أن يكون خطيرا قد يؤدي إلى إتلاف الشبكات الكهربائية وتعطيل الأقمار الصناعية وإلحاق الضرر برواد الفضاء ومعدات الفضاء في محطة الفضاء الدولية.

المصدر: ديلي ميل