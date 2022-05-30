روسيا تطور مواد فريدة لبزات رواد الفضاء

أعلنت مؤسسة "زفيزدا" الروسية للأبحاث أنها تدرس مشروعا لإنتاج مواد جديدة لبدلات رواد الفضاء قادرة على ترميم نفسها ذاتيا.

وجاء في منشور على موقع مجلة "الفضاء الروسي" مؤخرا "تناقش مؤسسة زفيزدا الروسية مع مركز Keldysh للأبحاث إمكانية استخدام مواد جديدة في بدلات رواد الفضاء، هذه المواد قادرة على ترميم نفسها ذاتيا في حال تعرضها للثقوب أو الجروح".

وتبعا للمجلة فإن "المواد الجديدة المذكورة يدخل في تركيبها سائل غير نيوتوني، وتعتمد لزوجة هذ السائل على معدل الضغوطات التي يتعرض لها، فعند ثقب هذه المواد بجسم ما فإنها تصبح طرية لفترة قصيرة ومن ثم تصبح مرنة، وبعدها تتمدد لإغلاق الثقب المتكون فيها تدريجيا".

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وذكرت مجلة "الفضاء الروسي" المواد الجديدة من الممكن أن تستخدمها روسيا أيضا في قاطرتها النووية الفضائية الواعدة.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مركز Keldysh الروسي للأبحاث كان يطور مواد جديدة مصنوعة من الأنابيب النانوية الكربونية، وكان يخطط لاستخدام هذه المواد في المحطة الفضائية الدولية، والآن يعمل مع مؤسسة "زفزيدا" على تطوير هذه المواد لتستعمل أيضا في تركيب بزات رواد الفضاء وطياري المقاتلات.

المصدر: فيستي