مركبة فضائية سجلت خسوف القمر كما لم تشهده من قبل!

عندما تمر الأرض بين القمر والشمس، ينزلق ظلها عبر وجه القمر، لذا فإن الأطوال الموجية الحمراء الطويلة فقط يمكن أن تتسلل لتلوينه بالأحمر الدموي.

وهذا عندما نراه من هنا، على كوكبنا. لكن من الفضاء، المنظر مختلف تماما - والآن يمكننا أن نرى كيف يبدو ذلك، بفضل مسبار الكويكب Lucy، بقيادة معهد الأبحاث الجنوبي الغربي (SwRI)، الذي أطلق في أكتوبر 2021.

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وفي وقت الخسوف الكلي للقمر الأخير، والذي يمكن رؤيته في ليلة 16 مايو عبر معظم الأمريكتين، كان Lucy على بعد حوالي 100 مليون كيلومتر (65 مليون ميل) من الأرض.

وقال عالم الكواكب هال ليفيسون من SwRI: "عندما أدرك الفريق أن Lucy لديه فرصة لمراقبة هذا الخسوف كجزء من عملية معايرة الجهاز، كان الجميع متحمسا بشكل لا يصدق".

وعلى مدار حوالي ثلاث ساعات، استغرقت المركبة الفضائية 86 تعريضا بدقة 1 ميلي ثانية باستخدام أداة L'LORRI عالية الدقة بالأبيض والأسود، والتي أرسلت إلى الأرض ليتم تجميعها معا في فاصل زمني من النصف الأول من الكسوف.

وفي الفيديو الناتج، يمكن رؤية الأرض والقمر من بعيد، مفصولين عن بعضهما البعض بمسافة تبلغ حوالي 360 ألف كيلومتر (224 ألف ميل)، كلاهما مضاء بالشمس. والقمر أضعف بكثير من الشمس، لذلك قام العلماء بإشراقه لجعله مرئيا.

ونظرا لأن الجهاز مصمم للعمل في بيئة حرارية أكثر برودة، فإن العمل للحصول على الفاصل الزمني يجب أن يتم بعناية فائقة - ولهذا السبب تم تصوير نصف الخسوف فقط، لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.

وقال عالم الكواكب جون سبنسر من SwRI: "كان التقاط هذه الصور حقا جهدا جماعيا مذهلا. وكان على فرق عمليات الجهاز والإرشاد والملاحة والعلوم العمل معا لجمع هذه البيانات، والحصول على الأرض والقمر في نفس الإطار".

المصدر: ساينس ألرت