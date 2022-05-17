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صور مذهلة لخسوف القمر الدموي من جميع أنحاء العالم!

الفضاء

صور مذهلة لخسوف القمر الدموي من جميع أنحاء العالم!
Gettyimages.ru Marcos del Mazo / Contributor
القمر
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حلّت ظاهرة خسوف القمر الدموي فوق مناطق مكتظة بالسكان في الأمريكتين والقارة القطبية الجنوبية وأوروبا وإفريقيا يومي الأحد 15 مايو والاثنين 16 مايو.

وحدث الخسوف الكلي عندما تحرك القمر إلى ظل الأرض أو الأعمق. ونظرا لانكسار ضوء الشمس حول حواف الغلاف الجوي لكوكبنا، سطع اللون الأحمر على سطح القمر.

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وبدأ الحدث الكبير بخسوف جزئي يوم الأحد (15 مايو). وبلغت ذروة القمر الدموي حوالي الساعة 12:11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0411 بتوقيت غرينتش)، مع انتهاء الخسوف في الساعة 1:55 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0555 بتوقيت غرينتش).

وبدأ الخسوف الجزئي، الذي يحدث عندما يمر القمر إلى حافة ظل الأرض، وانتهى بعد حوالي ساعة من حدوث الخسوف الجزئي في نيوزيلندا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط. وأنتج هذا تأثيرا أكثر دقة، حيث سقط الظل الخفيف للأرض على القمر، ولم يكن مرئيا إلا في بعض الظروف.

وكان اللون الأحمر واضحا جدا في صورة التقطها روبين ومايك موريس من سان برونو، شبه جزيرة يوكاتان، المكسيك.

المصدر: لايف ساينس

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