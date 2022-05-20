"روس كوسموس" تعلن عن موعد مهمة روادها القادمة في الفضاء المفتوح

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن الموعد القادم لخروج روادها من المحطة الفضائية الدولية في مهمة إلى الفضاء المفتوح.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال المدير التنفيذي لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس" سيرغي كريكاليوف: "وفقا للبرنامج الفضائي الروسي فإن الخروج القادم للرواد الروس من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح قد تم تأجيله من مايو الجاري إلى يونيو القادم، التأجيل سببه مشكلات المشكلات المتعلقة بذراع ERA الآلية التابعة للمحطة".

وأضاف "لا يوجد لدينا موعد دقيق لموعد خروج روادنا في المهمة القادمة بعد، ويجري العمل على معالجة المشكلة المتعلقة بذراع ERA الآلية، فهي لا تعمل كما يجب حاليا، ولا يمكن مدّها على كامل طولها حتى نقطة النهاية".

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وكانت مجلة "الفضاء الروسي" قد أشارت في وقت سابق إلى أن الرواد الروس على متن المحطة الفضائية الدولية من المفترض أن يخرجوا بخمس مهمات إلى الفضاء المفتوح هذا العام، ومن جهته أشار رائد الفضاء الروسي، ومراسل وكالة "تاس" في المحطة، أوليغ أورتيوموف إلى أنه سيقوم مع زميله دينيس ماتفييف بتنفيذ المهمة القادمة في الفضاء المفتوح، وأن الاستعدادات للمهمة ستبدأ قبل أسبوعين تقريبا من موعد خروجهما من المحطة إلى الفضاء.

المصدر: فيستي