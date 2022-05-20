روغوزين يعلن موعد إطلاق مركبة روسية إلى القمر

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن موعد إطلاق المركبة "لونا-25" سيكون نهاية سبتمبر 2022.

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وأشار روغوزين في حديثه بمارثون "الآفاق الجديدة"، إلى أن المركبة "لونا-25" سوف تطلق من مطار فوستوتشني الفضائي في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وقال، "نخطط لإطلاق هذه المركبة قبل نهاية شهر سبتمبر من مطار فوستوتشني الفضائي".

وكان روغوزين قد أعلن في وقت سابق، أن موعد إطلاق المركبة "لونا-25" يعتمد على نتائج الاختبارات.

ومن جانبه أعلن ألكسندر ميتكين، نائب المصمم العام للأنظمة الكهربائية، أن الموعد الأولي لإطلاق أول مهمة وطنية بعد مضي 46 عاما، إلى القمر من مطار فوستوتشني الفضائي كان مقررا في 22 أغسطس 2022.

و المهمة الرئيسية للمركبة "لونا-25" هي تطوير التقنيات الأساسية للهبوط السهل في منطقة القطب الجنوبي للقمر، وإجراء دراسات الاتصال في هذه المنطقة.

المصدر: نوفوستي