ما هو المكعب الأسود الغامض الذي ظهر في الشمس على كاميرا ناسا وأثار ضجة واسعة؟

شوهد مكعب أسود غامض يخرج من الشمس في لقطات بثتها كاميرا ناسا قبل إغلاق الموقع فجأة.

وتسبب الحدث في إثارة نظريات المؤامرة بشكل واسع، لكن الخبراء يقولون إن هناك تفسيرا معقولا لهذه الظاهرة.

وكتب سكوت سي وارنغ، المهووس بنظريات المؤامرة، على مدونته الخاصة: "كنت أشاهد الشمس في بث سوهو (مرصد الشمس وغلافها)، عندما لاحظت وجود مكعب أسود في عدة إطارات من الفيديو. وبعد خروج المكعب من الشمس مباشرة ... غطت شاشة سوداء صلبة ضخمة 25% من مساحة المشاهدة بأكملها. ومن الواضح أن ناسا تحاول إخفاء هذه المكعبات عنا".

وقيل إن الحادث وقع في 2 مايو. ووقع تسجيل اللقطات بواسطة مرصد الشمس والغلاف الشمسي.

والمرصد جزء من مشروع مشترك بين وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية. ويتم توفير لقطات وصور من المشروع على الإنترنت.

وفي حالة هذا "المكعب الأسود"، كان هناك بعض التوقيت غير الملائم، حيث يخضع الموقع للصيانة.

ويدعي وارنغ أن الموقع أغلق بعد فترة وجيزة من اكتشافه للمكعب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد مكعب أسود بالقرب من الشمس، حيث أبلغ وارنغ عن رؤيته لمثيله في الماضي.

ونشر مقطع فيديو عن المكعب على موقعه في "يوتيوب"، والذي حصد الآن آلاف المشاهدات.

وعلق أحد الأشخاص قائلا: "مقطع رائع. أشعر بالغضب في كل مرة يخفون فيها شيئا كهذا".

OMG I got into world news 12 Times in the last 24 hours according to Google News search.👽🛸👽 Wow! UFO sighting news is being seriously focused on right now. #ufotwitter#ancientaliens 🥳🎉🫣😱 pic.twitter.com/VF9q7OYW9o — Scott C. Waring. (@ScottCWaring) May 5, 2022

وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مريبا لوارينغ ومعجبيه، إلا أن الخبراء لديهم تفسير معقول. وأوضح برنارد فليك، عالم مشروع ومدير مهمة في مكتب مرصد "سوهو"، سابقا لموقع Vice: "هذا بالطبع هراء .. المربع الأسود يرجع إلى كتلة قياس عن بُعد مفقودة (تالفة)".

وهذا يعني أن المربع الأسود هو خلل في اللقطات وليس شيئا غامضا أو أن ناسا تحاول إخفاء مركبة فضائية عنا.

المصدر: ذي صن