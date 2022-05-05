علماء الفلك الروس يحددون بدقة سرعة حركة الشمس حول مركز المجرة

حدد علماء المرصد الفلكي الرئيسي (بولكوفو) التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بدقة عالية أن سرعة دوران الشمس حول مركز المجرة تبلغ حوالي 240 كيلومترا في الثانية.





وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق أن حدد العلماء بطرق مختلفة سرعة دوران المجرة وسرعة الشمس بالنسبة لمركز المجرة، وكانت في جميع هذه الحسابات تتراوح بين 232.5 و243 كيلومترا في الثانية.

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ولكن قبل فترة ليست بعيدة حصل علماء الفلك على بيانات جديدة جمعها باحثون في مرصد Gaia الشهير.

وقد قرر باحثون من روسيا استخدام هذه البيانات في تحديد سرعة دوران مجرتنا درب التبانة وفي تحديد سرعة الحركة الدورانية للشمس في هذا الإطار المرجعي.

ومن أجل ذلك اختار الباحثون 9750 نجما من فئة OB التي تتميز بصغرها وعمرها بضعة ملايين من السنين، ولكن كتلتها كبيرة، حيث أن "وزنها" الفلكي يتجاوز كتلة الشمس بأكثر من 10 مرات. وهذه النجوم شديدة السطوع ، وبالتالي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة جدًا.

وتسمح هذه الصفات الثلاث ( العمر الصغير والكتلة الكبيرة وشدة السطوع)، ببناء هيكل كبير للمجرة وحركتها، وكذلك تحديد سرعة الحركة الدورانية للشمس بالنسبة لمركز المجرة.

واتضح للباحثين، أن النتائج التي حصلوا عليها تتوافق مع نتائج الباحثين الآخرين (232.5 - 243 كيلومترا في الثانية)،ولكنها أكثر دقة، لأنها مبنية على أحدث بيانات المتابعة الفلكية للنجوم.

للمزيد من التفاصيل، يمكن العودة إلى المجلة الفلكية - المجلد 99 العدد 4 ، ص 267-276 لعام 2022.

المصدر: فيستي. رو