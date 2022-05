"استعد لأزمة كبيرة"! .. العلماء يتوقعون بدء الكون في التقلص "بشكل ملحوظ"!

كشفت دراسة جديدة أن بداية النهاية يمكن أن تأتي "بشكل ملحوظ" قريبا، عندما يتوقف توسع الكون البالغ 13.8 مليار سنة بشكل مفاجئ.

ويعتقد الباحثون أنه قد يدخل بعد ذلك حقبة من الانكماش البطيء الذي ينهي مليارات السنين من الآن بموت - أو ربما إعادة ميلاد - الزمان والمكان.

وفي ورقة بحثية جديدة، استخدم علماء جامعة برينستون الملاحظات السابقة للتوسع الكوني لمحاولة نمذجة الطاقة المظلمة - وهي قوة غامضة تشكل حوالي 70% من الكون.

ويبدو أن القوة الطاردة تتسبب في توسع الكون بشكل أسرع، لكن الخبراء يعتقدون أن تأثيره قد يضعف الآن.

ووفقا لنموذجهم، يمكن أن ينتهي تسارع الكون بسرعة في غضون 65 مليون سنة مقبلة - ثم، في غضون 100 مليون سنة، يمكن أن يتوقف الكون تماما ويبدأ في الانكماش. وهذا من شأنه أن يتسبب في حدوث "أزمة كبيرة" ويمكن أن يحدث كله "بشكل ملحوظ" بسرعة، وفقا للمعد المشارك في الدراسة بول ستينهاردت، مدير مركز برينستون للعلوم النظرية في جامعة برينستون في نيوجيرسي.

وقال لـ "لايف ساينس": "بالعودة بالزمن إلى 65 مليون سنة، كان ذلك عندما ضرب كويكب Chicxulub الأرض وقضى على الديناصورات. وعلى نطاق كوني، 65 مليون سنة قصيرة بشكل ملحوظ".

وكان لدى ألبرت أينشتاين فكرة الثابت الكوني - وهي قيمة كثافة الطاقة المنتظمة التي تتخلل الفضاء - لشرح سبب عدم انهيار الكون.

لكن علم الكونيات خضع لتحول نموذجي في عام 1998 عندما أعلن الباحثون أن معدل تمدد الكون تسارع.

ونتيجة لذلك، يجب إعطاء الثابت الكوني قيمة غير صفرية، واعتقد الكثيرون أن هذا التوسع هو علامة على انهيار وشيك.

وأطلق العلماء على المصدر الغامض لهذا التسارع الطاقة المظلمة. وككيان غير مرئي، يعتقدون أنه يعمل عكس الجاذبية من خلال دفع أجسام الكون الأكثر ضخامة بعيدا عن بعضها البعض بدلا من تجميعها معا.

إقرأ المزيد

وهذا يعني أنه إذا أصبحت أضعف، فستكون الجاذبية هي القوة المهيمنة وستتسبب في تقلص الكون، ما يؤدي إلى اصطدام النجوم والمجرات والكواكب بينما ينهار الكون على نفسه.

ويعتقد الخبراء أنها يمكن أن تضعف لأن الطاقة المظلمة، بدلا من أن تكون ثابتة، قد تكون شيئا يسمى quintessence - مجال ديناميكي يتغير بمرور الوقت.

وقال ستينهاردت: "السؤال الذي نطرحه في هذه الورقة هو "هل يجب أن يستمر هذا التسارع إلى الأبد؟"

وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي البدائل، ومتى يمكن أن تتغير الأشياء قريبا؟".

ولاختبار نظريتهم، ابتكر الباحثون نموذجا للجوهر، أظهر قوته البغيضة والجذابة بمرور الوقت.

وبمجرد أن أعاد النموذج إنتاج تاريخ توسع الكون بشكل موثوق، قاموا بعد ذلك بتوسيع التنبؤات في المستقبل. وما وجدوه هو أن الطاقة المظلمة يمكن أن تكون في خضم تدهور سريع بدأ منذ مليارات السنين، ما يعني أن التوسع المتسارع للكون يتباطأ بالفعل.

وسيكون هذا نوعا خاصا جدا من الانكماش نسميه الانكماش البطيء. وبدلا من التوسع، يتقلص الفضاء ببطء شديد جدا.

وقال الخبراء، بادئ ذي بدء، إن هذا الانكماش في الكون سيكون بطيئا جدا لدرجة أنه إذا كان البشر لا يزالون على قيد الحياة على الأرض في ذلك الوقت، فلن يلاحظوا ذلك حتى.

ولكن بعد بضعة مليارات من السنين سيصل الكون إلى حوالي نصف حجمه اليوم.

وقال ستينهاردت إنه من تلك النقطة سيتقلص الكون حتى ينهار على نفسه في "أزمة كبيرة"، أو يتقلص بما يكفي للعودة إلى حالة مشابهة لظروفه الأصلية.

وافترض أن انفجارا كبيرا آخر - يُعرف أيضا باسم "الارتداد الكبير" - يمكن أن يحدث عندئذ من شأنه أن يخلق كونا جديدا من الكون القديم.

ويعتقد الباحثون أن هذا النمط الدوري من التوسع والانكماش سينهار باستمرار ويعيد تشكيل الكون. إنها واحدة من عدد من النظريات المتنافسة حول الكيفية التي سينتهي بها الكون، إلى جانب "التمزق الكبير" الذي من شأنه أن يمزق المجرات، أو "التجمد الكبير" الذي يرى المادة تبقى معا ولكنها تتحلل إلى إشعاع مع تمدد الكون.

ونُشرت الدراسة الجديدة في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences.

المصدر: ديلي ميل