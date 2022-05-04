"ناسا" لا تستبعد تأجيل هبوط الأمريكيين على القمر

لا تزال "ناسا" تخطط لتحقيق عملية إنزال الرواد الأمريكيين على سطح القمر، لكنها لا تستبعد إمكانية إرجاء البعثة القمرية إلى أجل آخر.

أعلن ذلك رئيس "ناسا" بيل نلسون، في اجتماع عقد الثلاثاء 3 مايو في إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي حيث قال: "إننا لن نرسل روادنا ما لم نقتنع بأمان البعثة. وإذا كان المقصود تأجيل البعثة سنؤجلها. لكن لدينا كل المبررات لنعتقد أن الجدول الزمني سينفذ وفقا للتوقيتات المعينة."

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يذكر أن "ناسا" كانت قد طرحت ربيع عام 2019 برنامج "أرتميس" المتكوّن من 3 مراحل. وعوّلت الولايات المتحدة في المرحلة الثالثة للبرنامج على إيصال روادها إلى القمر وإرسالهم بعد إنجاز البرنامج القمري إلى المريخ.

واضطرت "ناسا" عدة مرات إلى تغيير مواعيد تحقيق البرنامج وأصرت أولا على الاستمرار في إعداد الرواد للهبوط على سطح القمر عام 2024. لكن رئيس "ناسا" بيل نلسون، اعترف أن تلك الخطة لا يمكن تنفيذها من ناحية تقنية، مشيرا إلى أن البرنامج يجب تأجيله إلى عام 2025.

المصدر: تاس