أسراب جديدة من البقع الشمسية عملاقة لدرجة أنها يمكن أن تلتهم الأرض برمتها!

ظهر سربان هائلان من البقع الشمسية على سطح الشمس، ما يشير إلى الاحتمالات المتزايدة للشفق القطبي النابض بالحياة والتوهجات الشمسية خلال الأشهر القادمة.

كما أن بعض البقع الشمسية عملاقة لدرجة أنها يمكن أن تبتلع الأرض بأكملها.

وتُعرف باسم "المناطق النشطة" 2993 و2994 (AR2993 وAR2994)، ويبدو أن مجموعات البقع الشمسية الجديدة تتبعها مجموعة ثالثة من البقع الشمسية - لا تزال مخفية خلف الطرف الشمالي الشرقي للشمس (أو الحافة الظاهرة) - والتي يبدو أنها تسببت في قوة شمسية قوية التوهج الذي غاب عن الأرض قبل أيام قليلة.

ويتكون كل سرب من عدة بقع شمسية، ويغطي مساحة تبلغ مئات الملايين من الأميال المربعة - أكبر بكثير من قطر الأرض. إنها ناتجة عن اضطرابات مغناطيسية في الغلاف الضوئي للشمس، ما يؤدي إلى كشف الطبقات الأكثر برودة نسبيا تحتها.

وتحدث التشابكات المغناطيسية للشمس وفك التشابك في دورات مدتها 11 عاما، مع كل دورة شمسية لها مراحل من النشاط المنخفض والعالي. وتم ترقيم دورات النشاط الشمسي منذ عام 1775، عندما بدأ التسجيل المكثف لنشاط البقع الشمسية. ونحن حاليا في دورة الطاقة الشمسية 25، والتي لم تصل بعد إلى ذروتها، ما يشير إلى أنه سيكون هناك المزيد من نشاط البقع الشمسية في المستقبل.

وقال عالم الفيزياء الشمسية دين بيسنيل، من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في رسالة بالبريد الإلكتروني: "أنا متأكد من أننا سنرى مناطق نشطة أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة. المناطق النشطة 2993 و2994 متوسطة الحجم ولا تمثل أفضل ما يمكن أن تنتجه دورة الطاقة الشمسية 25".

وقال بيسنيل إنه من المتوقع أن تصل الدورة الحالية إلى أقصى نشاط لها في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025. ويمكن إطلاق الطاقة من المناطق النشطة كإشعاع (توهجات شمسية) وقذف جماعي إكليلي (CMEs)، وهي كرات بلازما شديدة الحرارة.

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ويمكن لمثل هذه التوهجات الشمسية وCME أن تخلق شفقا جميلا - لكنها يمكن أن تشكل أيضا خطرا على شبكات الطاقة والأقمار الصناعية وشبكات الاتصالات، وربما حتى للمسافرين إلى الفضاء خارج نطاق حماية المجال المغناطيسي للأرض.

وصرح جان جانسين، متخصص الاتصالات في مركز التميز الشمسي الأرضي في بروكسل، لـ "لايف ساينس" أن الشمس كانت نشطة للغاية بالفعل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وليس هناك توقع أنها ستصبح أقل نشاطا قريبا.

وتظهر السجلات أن المستوى الحالي للنشاط الشمسي هو نفسه تقريبا كما كان خلال الدورة الشمسية الأخيرة، وحتى أقل مما كان عليه في هذا الوقت خلال دورتي النشاط الشمسي قبل ذلك.

ويقسم العلماء التوهجات الشمسية إلى خمس فئات، كل منها أقوى بعشر مرات من الماضي - A وB وC وM وX، وفقا لوكالة ناسا. وكل فئة لديها تسعة أقسام. ويمكن لأقوى مشاعل X-class أن تستوعب أكثر من 10 أضعاف قوة توهج X1، لذلك من الناحية النظرية لا يوجد حد لمدى حجمها.

وأفاد مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن نبضة من الأشعة السينية من توهج X1 يوم الأحد تسببت في تعتيم قوي على الترددات الراديوية التي تقل عن 30 ميغاهرتزا عبر جنوب شرق آسيا وأستراليا.

لكنها حددت أيضا أن CME للمواد النجمية من التوهج الشمسي الأخير سيفوت الأرض.

وعندما تصطدم الكتل الإكليلية المقذوفة بالأرض، يمكن أن يكون لها تأثيرات شديدة - شبكات الطاقة الهائلة أو الاتصالات اللاسلكية، على سبيل المثال، أو حتى إيذاء رواد الفضاء. ويمكنها أيضا إتلاف إلكترونيات الأقمار الصناعية بشكل مباشر وتسخين غازات الغلاف الجوي العلوي لتسبب زيادة السحب على الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة.

وحتى الآن، يبدو أن العالم الحديث تجنب أسوأ آثار العواصف الشمسية، ويعمل مشغلو شبكات الطاقة الآن على "تقوية" معداتهم ضد مثل هذه الاضطرابات.

لكن بعض أسوأ التوهجات الشمسية في الذاكرة الحديثة، خلال "عواصف الهالوين" عام 2003، قطعت الكهرباء في أجزاء من أوروبا وجنوب إفريقيا لعدة ساعات.

المصدر: لايف ساينس