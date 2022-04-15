ناسا تشارك صورة مذهلة لفوهة مريخية متلألئة

شاركت وكالة الفضاء الأمريكية صورة مذهلة لصقيع يمتد عبر فوهة بركان على سطح المريخ في صورة جديدة للكوكب الأحمر.

والتقطت صورة سطح المريخ هذه بواسطة التجربة العلمية للتصوير عالي الدقة (HiRISE) على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية (MRO) التابعة لناسا، وفقا لبيان صادر عن الوكالة.

Frosty Mars crater sparkles in new NASA photo https://t.co/AdGoqYjtd7pic.twitter.com/Xohf8zZIZd — SPACE.com (@SPACEdotcom) April 14, 2022

ويمكن أن يكون الشتاء على سطح المريخ شديد البرودة، حيث تنخفض درجات الحرارة بالقرب من القطبين إلى 195 درجة فهرنهايت تحت الصفر (125 درجة مئوية تحت الصفر).

وبدورها، قد تتكون طبقة من صقيع ثاني أكسيد الكربون، أو الجليد الجاف، على سطح بعض مناطق الكوكب.

إقرأ المزيد

وبحلول منتصف فصل الشتاء الذي يستمر أربعة أشهر، يمكن أن يمتد هذا الصقيع من القطبين نزولا إلى خطوط العرض الوسطى للكوكب، أو نحو 50 درجة من خط العرض (وهذا يعادل نحو خط عرض جنوب كندا على الأرض)، حيث يبدأ في الذوبان تحت أشعة الشمس الدافئة، وفقا لبيان ناسا.

لكن يمكن للمركبات المدارية أيضا اكتشاف بقع صغيرة من الصقيع على المنحدرات المواجهة للقطب بالقرب من خط الاستواء.

وتعاني هذه المواقع من درجات حرارة أكثر برودة لأنها تتلقى قدرا أقل من ضوء الشمس، ما يعني أن صقيع ثاني أكسيد الكربون لا يذوب.

وتم التقاط صورة HiRISE الأخيرة لنصف الكرة الجنوبي للمريخ، في منتصف الشتاء. وتلتقط الصورة فوهة بركان تقع بالقرب من خط عرض 37 درجة جنوبا.

ويحتوي المنحدر المواجه للجنوب من الحفرة على صقيع لامع من ثاني أكسيد الكربون، والذي يظهر باللون الأزرق في الصورة الملونة المحسّنة من المركبة المدارية.

وكشفت الصورة عن جليد جاف داخل وحول الأخاديد الموجودة على المنحدر، والتي وقع نحتها بواسطة تدفقات الحطام التي تحدث خلال الأشهر الأكثر دفئا.

المصدر: سبيس