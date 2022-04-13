بعد 404 أيام على سطح المريخ .. "بيرسفيرانس" تكتشف أخيرا مظلتها!

بعد مرور أكثر من 13 شهرا على هبوط "بيرسفيرانس" على سطح المريخ (18 فبراير 2021)، رصدت كاميرات المسبار أخيرا بعض أجزاء نظام هبوط المريخ 2020 الذي أوصل المركبة بأمان إلى السطح.

وصوّرت المظلة والغطاء الخلفي بواسطة MastCam-Z من "بيرسفيرانس"، من بعيد جنوب الموقع الحالي للعربة الجوالة. والتقطت الصورة في اليوم المريخي 404، أو 6 أبريل 2022 على الأرض.

وعادة، ربما تكون المركبة الجوالة قامت برحلة جانبية قصيرة في وقت مبكر من المهمة لالتقاط صور لبقايا نظام الهبوط. لكن كان على "بيرسفيرانس" أن تتجول في بعض التضاريس الخطرة للوصول إلى منطقة كبيرة من Jezero Crater التي أراد الفريق العلمي دراستها، تسمى South Séítah.

NASA

وكان ذلك بالقرب من المنطقة التي هبطت فيها المظلة، ووصلت العربة الجوالة أخيرا إلى هناك. وجرى التخلص من المظلة أثناء تسلسل الهبوط حتى يتمكن Skycrane من خفض العربة الجوالة إلى السطح على عجلاتها.

إقرأ المزيد

وتُظهر صورة HiRISE الأجزاء العديدة من نظام الهبوط. ويُظهر كل جزء داخلي مساحة حوالي 650 قدما (200 متر). والعربة الجوالة نفسها تقع في وسط نمط انفجار تم إنشاؤه بواسطة Skycrane وهي تحوم (تسمى "مرحلة الهبوط") والتي أنزلتها هناك.

والآن، تتراجع "بيرسفيرانس" للوصول إلى الموقع المستهدف التالي للحملة العلمية الثانية للمهمة، وهي منطقة تشبه دلتا نهر كبيرة. وكان دراسة South Séítah أولا، اختيارا اتخذه الفريق مع العلم أنه سيتعين عليهم التراجع لاحقا للوصول إلى الدلتا.

وتستخدم "بيرسفيرانس" ميزة التنقل التلقائي "لإنشاء المسارات" وتحقق تقدما سريعا نسبيا من خلال تخصيص عدة ساعات يوميا للقيادة على تضاريس شديدة الانسيابية.

وحطمت "بيرسفيرانس" الآن الأرقام القياسية للمركبات الجوالة السابقة للمسافة المقطوعة في يوم واحد بالقيادة 319.8 مترا في اليوم المريخي 351.

ويشرح فيديو الدكتور ستيف راف، من جامعة ولاية أريزونا نظام الهبوط ولماذا تمكنت "بيرسفيرانس" من العثور على الأجزاء المختلفة الآن.

المصدر: ساينس ألرت